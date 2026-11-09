11月も中旬に差し掛かり、季節は一気に冬へと歩みを進めています。寒さは身に染みますが、味わいを深めていく食材も多いのは嬉しいもの。この時期ならではのスイーツを探すのも、楽しみの一つですね。

2026年11月の新作5品まとめ(11月10日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで11月10日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年11月のスイーツ新商品まとめ

濃厚なチョコの味わいの6個入りのおやつパン。【パンどろぼうキャンペーン】対象の木の実のパン・オ・ショコラ、チョコビスケット5種類を詰め合わせたアソート商品、温めてもおいしい冷食のアップルシナモン、黒糖アイスをアーモンド入りチョコでコーティングしたバーアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「濃厚ショコラ6個入」(220円)

価格 : 220円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

キューブチョコを練りこんだ、濃厚なチョコの味わいのおやつパン6個入りです。

「【パンどろぼうキャンペーン】木の実のパン・オ・ショコラ」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

【パンどろぼうキャンペーン】対象商品。なめらかなチョコとクラッシュアーモンドを包み焼き上げたパン・オ・ショコラです。表面にはスライスアーモンドをトッピングしました。パッケージはファミマルベーカリーロゴ入りのコンビニ袋を持ったパンどろぼうが目印のオリジナルデザインです。

「5種類のおいしさチョコビスケット&チョコクッキーアソート」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

個包装でシェアにも便利なアソート商品。チョコチップクッキーやチョコクッキーなど、チョコビスケット5種類を詰め合わせました。

「ドールアップルシナモン」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ドールの冷凍食品のアップルシナモン。りんごのやさしい甘みとシナモンの香りが広がる、温めてもおいしい仕立てです。

［数量限定］

「森永製菓 ぎっしりたっぷりアーモンドバー 黒糖」(238円)

「森永製菓 ぎっしりたっぷりアーモンドバー 黒糖」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

沖縄県産黒糖と黒蜜を使用したコク深い黒糖アイスをアーモンド入りチョコレートでコーティングしたバーアイス。アーモンドをたっぷり使用し黒糖の甘さとアーモンドの香ばしさが楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

11月10日発売の新商品は、キューブチョコを練りこんだおやつパン「濃厚ショコラ6個入」、なめらかなチョコとクラッシュアーモンドを包み焼き上げたオリジナルパッケージの「【パンどろぼうキャンペーン】木の実のパン・オ・ショコラ」、チョコビスケット5種類を詰め合わせた「5種類のおいしさチョコビスケット&チョコクッキーアソート」がラインナップ。

また、りんごのやさしい甘みとシナモンの香りが広がる「ドールアップルシナモン」や、黒糖の甘さとアーモンドの香ばしさが楽しめる「森永製菓 ぎっしりたっぷりアーモンドバー 黒糖」なども要注目のアイテムです。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。