つきたてのお餅は柔らかくもちもちで、とっても美味しいですよね。おや、こちらの手のひらに乗っているのはお餅……ではなく、なんと……!?

9/1 つちくん? 絶対1ミリも力入ってないよね?

(@tutimaru3.22より引用)

ジャンガリアンハムスターのつちまるくんの動画を投稿したのはInstagramユーザーの「つちまる(@tutimaru3.22)」さん。

飼い主さんの手の上にちょこんと乗ったつちまるくん。体がぺたーんと平べったくなり、目を閉じてすっかりリラックスしている様子です。

ですがその姿は、まるでつきたてのお餅そのもの! ふっくらもちもちとしたフォルムが、なんとも美味しそう……!

いつもこの姿を見ている飼い主さんでさえ「笑っちゃう」と言うほど、全身の力が抜けてぺっちゃんこになっているつちまるくん。

飼い主さんの手の上がよほど心地いいのでしょうか。まさに1ミリも力が入ってないような脱力ぶり!

飼い主さんが「やっぱりおもち大会世界一だよ 見てて飽きぬ…」と絶賛するとおり、見事な“お餅ぶり”が完璧。たまらなく愛らしい姿で、いつまでも眺めていたくなりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数536.4万回以上、19万件のいいねを記録(11月9日時点)。「こんなにぺちゃんこ初めてみましたすごい!!!」「豆大福、美味しそう…って思ったらなんと!」「このお餅めっちゃハムスターに見えるw」「えっこんなに潰れるんですか⁉︎」「ハムスターって、溶けることあるんですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても多くの注目を集めたつちまるくんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── つちまる君は、どんな時にお餅のようになるのでしょう？ また、実際に見たり触れたりしたご感想を、改めてお聞かせいただけますか？

基本的に抱っこをすると頭から背中を撫でるとぺたーと脱力して目を閉じ、スヤスヤもリラックスモードになります。

触れてる時は、小さな布団が手のひらにあるみたいにぬくぬくであったかいです(笑)。見ている時は、とにかく愛おしいんです(笑)。そんなにぺちゃんこになって、そんなに無防備でいいの?! ってなります(笑)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

つちまるくんは、とてもマイペースな子で、とても強くていい子です。掃除機などを間近でかけてても、ぐっすり寝てます(笑)。そして、ご飯の袋の音がするとすぐにお部屋から出てくるぐらいな食いしん坊さんです。

飼い主さんに安心しきって体を預けるつちまるくん。ほっこりとした癒しの時間が流れていましたね♪