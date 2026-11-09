第一三共ヘルスケアは2026年11月6日、歯周病予防ブランド「クリーンデンタル」において、オーラルケアを気軽に話せる身近な話題にするプロジェクト「みらいのために、語ろう! ハミガキプロジェクト」を発足した。

11月8日の「いい歯の日」に合わせた取り組みで、2026年11月7日から名古屋・福岡・東京の3都市で「おでかけハミガキ」イベントを開催するほか、東京・丸の内エリアでは職場でのランチ後の歯みがきを推進する「オフィスハミガキ」を実施する。

みらいのために、語ろう! ハミガキプロジェクト

日中の歯みがき習慣を後押しするプロジェクトを発足

歯周病は、若い世代を含む幅広い世代に関わる健康課題だ。一方、外出先や職場では歯を磨ける場所や環境が十分に整っておらず、日中のオーラルケアが後回しになりがちだという。

第一三共ヘルスケアの調査では、1日3回、朝昼晩に歯をみがくことが重要と考えている人は55.8%だった。一方、昼食後の歯みがきを習慣にしている人は35.3%にとどまった。同調査は、2026年3月24日～3月26日に全国の20～50代の男女10,000人を対象として、インターネットで実施したもの。調査はマクロミルに委託して行われた。

外出先や職場では「磨く場所がない」「磨きづらい雰囲気がある」といった壁があるほか、食事や睡眠、運動などの健康に関する話題と比べ、歯みがきや歯ぐきの状態について人と話す機会も少ないという。こうした背景から、クリーンデンタルはさまざまな企業と連携し、オーラルケアについて話しやすく、実践しやすい環境づくりにつながる取り組みを継続的に展開する。

「おでかけハミガキ」と「オフィスハミガキ」の2つを展開

みらいのために、語ろう! ハミガキプロジェクト

プロジェクトでは、「もっといつでもハミガキ」を合言葉に、主に2つの取り組みを進める。

1つ目は、商業施設などのおでかけ先に、誰でも気軽に歯みがきできる場所を期間限定で設ける「おでかけハミガキ」。イベントで歯みがきセットを配布するほか、デジタルキャンペーンを実施する。

2つ目は、東京・丸の内エリアを皮切りに、職場でのランチ後の歯みがきを後押しする「オフィスハミガキ」。

名古屋・福岡・東京の3都市で歯みがき体験イベント

「おでかけハミガキ」イベントは、名古屋・福岡・東京の3都市で開催する。各会場では歯みがき体験イベントを実施し、3都市合計5,000人に「クリーンデンタル歯みがきセット」をプレゼントする。セット内容は、お試しサンプル10g［医薬部外品］と歯ブラシ。プレゼントはなくなり次第終了となる。

開催日時と会場は以下のとおり。

・名古屋会場:2026年11月7日 13:00～20:00、11月8日 11:00～19:00/栄地下 大同特殊鋼 Phenixスクエア



・福岡会場:2026年11月22日・23日 各日11:00～19:00/天神ソラリア ライオン広場



・東京会場:2026年12月5日・6日 各日11:00～19:00/アーバンドック ららぽーと豊洲 センターエントランス



また、「おでかけハミガキ」デジタルキャンペーンも実施する。キャンペーン特設サイトでアンケートに回答して応募すると、抽選で45,000人に「クリーンデンタル トータルケア お試しサンプル」10g［医薬部外品］が当たる。応募期間は2026年11月6日11:00～12月7日17:00。

東京・丸の内エリアで職場のランチハミガキを推進

「オフィスハミガキ」では、働く人が多く集まる東京・丸の内エリアを皮切りに、職場でのランチ後の歯みがきを習慣化し、実践しやすくするための取り組みを進める。2026年11月16日から順次、参画企業と連携し、就業中のランチハミガキを後押しするサポートやサンプリングを展開する予定だ。

また、丸の内エリアでは広告も展開する。東京メトロ丸ノ内線の1編成をジャックするほか、エリア内のビルサイネージにも広告を掲出する。

・東京メトロ丸ノ内線 1編成ジャック:2026年12月1日～12月15日



・丸の内エリア ビルサイネージ:2026年11月30日～12月6日



歯周病と労働生産性の関連性も示唆

第一三共ヘルスケアが発表した研究では、歯周病の有無と労働生産性との関連が示された。口腔の健康状態が、日々の仕事のパフォーマンスと関連する可能性が示唆されている。

この研究は、2026年10月に東京で開催された第85回日本公衆衛生学会総会で発表された「労働者における歯周病の有無と労働生産性との関連」に関するもの。