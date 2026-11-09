ケンタッキーフライドチキンは、2027年1月1日から「ケンタ福袋」を数量限定で発売する。価格は3,900円。オリジナルチキンやバーガーなど、5,280円相当のKFC全店共通引換券に加え、バーレルをモチーフにした陶器製ココットや、人気商品の無料券が当たるおみくじも付いてくる。

バーレル型の陶器製ココットや5,280円相当の引換券入り

今回の「ケンタ福袋」(3,900円)には、KFCの定番メニューと交換できる引換券を総額5,280円相当分用意。内訳は「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚、「バーガー1個」引換券2枚、「ポテト(S)1個」引換券2枚、「ビスケット1個」引換券2枚、「カーネルクリスピー1ピース」引換券2枚、「チョコパイ1個」引換券2枚となっている。

さらに、KFC独自の樽型パッケージであるバーレルをモチーフにした「KFCバーレル型ココットケンタ」もセットに。陶器製の小型耐熱容器で、スープやグラタン、デザートなどの調理や盛り付けに使えるほか、小物入れとしても楽しめる。

人気商品が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」も

福袋には、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」も付属する。小吉なら「オリジナルチキン」1ピース、中吉なら「チキンフィレバーガー」、大吉なら「トクトク4ピースパック」の無料券がもらえる。無料券はその場で引き換え可能。くじに外れた場合も、おトクなクーポン2種が必ずもらえるという。

11月13日から事前抽選販売の受付を開始

「ケンタ福袋」の事前抽選販売は、11月13日～11月26日まで専用特設サイトで受け付ける。当選通知は12月7日以降、事前購入期間も同日以降～12月16日まで。商品の受け取り期間は2027年1月1日～1月7日で、当選画面に記載された店舗で受け取れる。

応募にはKFCモバイルオーダー会員への登録が必要。店頭での応募は受け付けていない。また、事前抽選販売で予定数量に達した場合は販売終了となり、当選者以外への販売は行わない。

「ケンタ福袋」は全国のKFC店舗で販売予定。一部店舗では取り扱いがない場合や、販売開始日が異なる場合がある。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

なお、「KFC全店共通引換券」と「クーポンつきケンタおみくじ」の有効期限は2027年3月31日まで。一部店舗では引換券を利用できないほか、バーガー引換券の対象商品は「オリジナルチキンバーガー」と「和風チキンカツバーガー」の2種類に限られる。