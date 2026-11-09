マイナビは2026年11月5日、「2027年卒マイナビ企業新卒内定状況調査＜採用実績＞」の結果を発表した。調査は2026年9月7日～10月4日、新卒採用実績のある企業など1,667社を対象に、メールマガジンやサポートメールなどを通じて実施した。

27年卒の採用充足率は5年ぶりに増加

2027年卒の採用充足率は78.3%となり、前年比8.6pt増加した。前年を上回るのは2022年卒以来5年ぶりとなる。

2027年卒の採用充足率

インターンシップ・仕事体験の実施有無別にみると、実施した企業の採用充足率は80.7%、実施していない企業では58.9%となり、21.8ptの差があった。実施企業の充足率も前年から増加している。

企業によるインターンシップ・仕事体験などの実施率が増加傾向にあるなか、キャリア形成支援プログラムを通じて仕事の内容や業界への理解を促せたことが、充足率改善の要因となった可能性があるという。

採用活動が「前年より厳しかった」企業は3年連続減少

採用活動が「前年より厳しかった」と回答した企業は34.6%で、3年連続で減少した。最も多かったのは「前年並みに厳しかった」(51.4%)で、4年連続で増加している。一方、「前年より楽だった」(10.5%)、「前年並みに楽だった」(3.5%)という回答も微増傾向にあった。

前年と比べた今年の採用活動の印象

採用活動が厳しかった理由では、「母集団の確保」(77.1%)が前年に続いて最多となったものの、前年から減少した。また、「内定辞退の増加」「選考辞退の増加」もそれぞれ減少している。

採用活動が厳しかった理由

マイナビは、母集団の確保や、確保した母集団の採用選考への動員・歩留まりが改善した企業が多かったとみており、採用充足率の改善に影響した可能性もあるとしている。

28年卒の採用実施予定は81.1%、採用予定数は「今年度並み」が最多

2028年卒向けの採用計画について、「実施する計」と回答した企業は81.1%で、前年並みの高水準を維持した。引き続き採用意欲を示す企業が多いことがわかった。

2028年卒向けの採用計画

採用予定数では「今年度並み」(75.1%)が最も多く、3年連続で増加した。一方、採用予定数を「増やす」(大幅に増やす＋多少増やす)企業は、2025年卒を境に減少傾向にあり、2028年卒では10.5%となった。また、「減らす」(大幅に減らす＋多少減らす)企業は前年から0.3pt増加した。2027年卒の採用予定時と同様に、採用予定数を増やさず現状維持、または減らす企業が増え始めている。