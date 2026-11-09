パーソルキャリアが運営するJob総研は、2026年10月7日～10月13日に、20～50代の社会人439人を対象に「2026年 ビジネスマナー実態調査」実施。結果を発表した。今回の調査は、インターネット調査で行い、439名の有効回答を得た。

ビジあるマナーだと思うものと不要だと思うビジネスマナーの有無

不要なビジネスマナー、最多は「ハンコのお辞儀押し」

ビジネスマナーだと思うものは「自分から挨拶する」が75.9%で最多となり、「清潔感ある身だしなみ」68.8%、「敬語の使い分け」64.9%が続いた。また、不要だと思うビジネスマナーが「ある」と回答した人は78.6%だった。

不要なマナーがあると答えた345人に具体的な内容を尋ねると、「ハンコのお辞儀押し」が66.4%で最多。「電話は3コール以内」41.2%、「お辞儀の角度の使い分け」40.6%と続いた。不要だと思う理由では「形式的で意味がない」が62.0%で最も多く、続いて「気を遣いすぎて疲れる」が41.7%、「人や世代で正解が違う」が36.2%だった。

不要だと思うビジネスマナーのランキングとその理由

残したいマナーは「自分から挨拶する」が最多

一方、残した方がいいビジネスマナーでは「自分から挨拶する」が66.1%で最多となった。次いで「清潔感ある身だしなみ」54.9%、「敬語の使い分け」51.9%が続く。

また、ビジネスマナーについて世代間ギャップを「感じる」と回答した人は73.8%。形式的な作法を不要と考える人がいる一方、挨拶や身だしなみなどを残したいと考える人も多い結果となった。

残した方がいいビジネスマナーと世代間ギャップに関する回答

ビジネスマナーに自信がない人は46.2%

ビジネスマナーに「自信がない」と回答した人は46.2%だった。自信がないと答えた203人に理由を尋ねると、「何が正解か分からない」が55.2%で最多。「人や会社で基準が違う」53.2%、「学ぶ機会がなかった」37.4%と続いた。

ビジネスマナーへの自信の有無と自信がない理由

世代間ギャップを感じるのは「敬語の使い分け」

世代間ギャップを感じると答えた324人が挙げた項目では、「敬語の使い分け」が36.4%で最多となり、「自分から挨拶する」32.4%、「上座・下座等の席順」24.4%が続いた。

部下がいる266人に部下のビジネスマナーが気になるかを尋ねたところ、68.8%が「気になる」と回答した。

世代間ギャップを感じるマナーと部下のマナーへの関心

部下へのマナー指摘、75.2%が「しづらい」

部下がいる266人のうち、75.2%が部下のビジネスマナーを「指摘しづらい」と回答した。指摘しづらいと答えた200人の理由では、「ハラスメントと思われそう」が48.5%で最多となり、「自分の基準に自信がない」41.5%、「世代で価値観が違う」37.0%と続いた。

部下へのビジネスマナーの指摘のしづらさとその理由

約7割が「人事評価に影響する」と認識

ビジネスマナーが人事評価に「影響すると思う」と答えた人は73.3%、出世に「影響すると思う」と答えた人は76.3%だった。いずれも回答者の認識を示す数字であり、実際の評価や昇進への影響を検証したものではない。

ビジネスマナーが人事評価や出世に与える影響についての意識

調査では、不要だと思うビジネスマナーがある人が約8割に上る一方、挨拶や身だしなみなどを残したいと考える人も多かった。マナーに世代間ギャップを感じる人は73.8%で、部下への指摘をためらう人も75.2%に達している。細かな作法を見直す動きと、職場での共通認識づくりが課題として浮かぶ結果となった。