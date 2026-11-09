東京都は11月6日、東京都公式アプリ「東京アプリ」で付与される「東京ポイント」について、11月17日午前10時から「せたがやPay(世田谷区)」「いたばしPay(板橋区)」「東村山アインPay(東村山市)」への交換を開始すると発表した。

東京アプリ

区市町村独自ポイントとの連携

東京アプリは、デジタルの力で都民一人ひとりがスマホ1つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうことを目指す東京都の公式アプリ。同アプリでは、社会的意義のある活動に参加した際に、民間決済事業者のポイントや都立施設等の入場チケットへの交換等が可能な東京ポイントを付与するサービスを提供している。

従来の民間決済事業者7者に加えて、今回、新たに3つの区市町村独自ポイントへの交換が可能となる。なお、各ポイントへの交換には、それぞれのアプリのダウンロードとログインが必要。

東京ポイントの貯め方・使い方

東京アプリ内や東京アプリのホームページ(キャンペーン情報一覧)から東京ポイントが貯まる活動を確認し、ポイント付与の条件を達成すると、東京ポイントを獲得することができる。貯まった東京ポイントは、民間決済事業者のポイントや都立施設等の入場チケットへの交換が可能。