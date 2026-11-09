星野リゾートは11月6日、香川県・高松市の中心部に「高松・新ホテル計画」を着工すると発表した。

高松競輪場再整備事業ホテル全景イメージ図

高松競輪場の再開発に伴う余剰地を活用

本事業は高松競輪場の再開発に伴う余剰地を活用するもので、同社としては香川県初進出、四国では「OMO7高知 by 星野リゾート」に続く2軒目の運営施設となり、2028年秋の開業を予定している。客室数は78室。カフェ、ショップ、パブリックスペース、屋外テラスを備える。

高松市が推進する「高松競輪場再整備事業」は、老朽化した競輪場施設の更新とともに、敷地内の余剰地を活用し、地域に開かれた新たなにぎわい拠点を創出するプロジェクト。同事業において、高松市よチャリ・ロトが委託を受け、高松競輪場の維持管理運営および余剰地整備を担い、「自転車を中心としたまちづくり」を進めている。星野リゾートは同社よりホテルの運営を受託する。

旅人と地域の人々が交わるにぎわいの拠点へ

本計画では、余剰地エリア全体のコンセプトである「風と旅が輪(めぐ)る広場。」のもと、周囲に整備される公園や温浴・飲食施設等とともに、遠方からの旅人だけでなく地域住民にも日常的に親しまれる場所を目指す。ホテルでの滞在を通して瀬戸内の豊かな食や歴史文化をはじめとした高松の魅力を国内外へ発信し、高松市や地域と連携しながら多世代が交流できる空間づくりに取り組む。展開するブランドや施設の詳細については、決定次第、改めて発表される。