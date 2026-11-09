いすゞ自動車はこのほど、同社の前身である石川島自動車製作所が1929年(昭和4年)に製造した「スミダM型バス」が特定非営利活動法人日本自動車殿堂が選定・登録する「歴史遺産車」に選出されたことを発表した。

スミダM型バス

いすゞの車両が歴史遺産車に選定されるのは、2014年の「117クーペ」、2019年の「初代エルフ」に続き3台目だ。

日本の公共交通の発展を支えた国産初の乗り合いバス

スミダM型バスは、1929年(昭和4年)に製造された国産初の乗り合いバス。外国メーカーの車両が主流だった時代に、国産自動車技術の確立を目指して製造され、当時の公共交通網の近代化に貢献した。

今回の選定では、こうした国産バスの黎明期を切り開いた歴史的な意義に加え、1932年(昭和7年)製の車両が現在も保存されていることなどが評価された。

いすゞが所有するスミダM型バスは、もともとは警視庁に納入された車両。約20年間にわたり人員輸送車として使用された後、1951年(昭和26年)にいすゞへ譲渡された。

同車両は経済産業省の「近代化産業遺産」※1にも認定され、国内に現存する実走可能な最古(いすゞ調べ)の国産バスとしていすゞプラザ(神奈川県藤沢市)で保存・常設展示されている。

スミダM型バス 主要諸元

当時のスミダM型バス

今回の認定を受け同社では、「いすゞは、PURPOSE(使命)に掲げる『地球の"運ぶ"を創造する』のもと、創業以来培ってきたものづくりの精神と技術を受け継ぎ、これからも社会のニーズに応える商品・サービスの提供に取り組んでまいります」とコメントした。