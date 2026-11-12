新入社員の早期離職が注目される一方で、企業にとって見過ごせない問題となっているのが「入社5年目前後の社員」の離職だ。書籍『新人の退職より深刻! 「5年目社員」の離職の防ぎ方』(尾澤まりこ／近代セールス社)では、3,000人以上の現場での対話に携わってきた組織開発コーチの著者が、5年目社員の離職に潜む原因を分析。優秀な人材ほど静かに会社を去る背景や、その兆候、企業が取り組むべき対策を解説する。

本記事ではその一部を抜粋・編集して紹介。今回は『優秀な人材ほど静かに動き始める』。

優秀な人材ほど静かに動き始める

離職する社員には、2つのタイプがあります。 1つは、不満を周囲に表明し、ある日感情的に「辞めます」と伝えてくるタイプ。 もう1つは、何も言わずに静かに転職活動を進め、ある日突然「退職したいと思います」と告げてくるタイプ。

5年目で離職する優秀な人材の多くは、後者です。 感情的な爆発もなく、露骨な不満の表明もなく、業務上のパフォーマンスを落とすこともなく。 でも、静かに、着実に、次のステップへの準備を進めていきます。

なぜ優秀な人材ほど静かに動くのでしょうか。 その理由の1つは、「感情ではなく論理で動くから」です。 優秀な社員は、自分の状況を客観的に分析する能力を持っています。 「今の職場で得られるものと、失われているもの」「転職市場での自分の価値」「次のキャリアに向けて必要なスキルと時期」――こうした要素を頭の中で整理したうえで、粛々と行動に移します。 感情に任せて衝動的に辞めるのではなく、最適なタイミングと方法を計算したうえで動くのです。

もう1つの理由は、「不満を表明することのリスクを理解しているから」です。 職場に対して「ここが不満だ」「こう変えてほしい」と声を上げることで、評価が下がる、人間関係がこじれる、余計なラベルを貼られるといったリスクがあることを、優秀な人材は経験や観察から学んでいます。 だから声に出すのではなく、内側で結論を出し、静かに次の行動を始めます。 組織への最後の配慮として、退職が決まるまで業務上の態度を崩さないことも、優秀さの表れといえます。

静かに動き始めたサインは日常の変化に現れる

では、優秀な人材が「静かに動き始めた」ときに現れるサインとはどのようなものでしょうか。 まず注目したいのは、「業務への関わり方の微妙な変化」です。 それまで長期的な視点で仕事に関わっていた社員が、短期的･局所的な関わり方に変化してきたとき、それはサインの1つです。

「来期のプロジェクトどうしますか」という話題になったとき、以前より積極性が薄れた、あるいは言葉を濁すようになったとすれば、それは「来期、自分はここにいないかもしれない」「積極的にプロジェクトに参加することでプロジェクトメンバーに後々迷惑をかけたくない」という内心が透けて見えているケースがあります。

次に注目したいのは、「社外活動の増加」です。 社外の勉強会や業界イベントへの参加が増えた、LinkedIn(リンクドイン=ビジネス特化型のSNS)や各種SNSのプロフィールを更新している、業務時間外に自己学習に時間を割いている―こうした動きは、転職を前提とした自己ブランディングや情報収集の一環である可能性があります。 もちろん自己研鑽そのものは歓迎すべきことですが、こうした行動が急に増えてきたとき、背景にある動機には注意が必要です。

「有給休暇の取得パターンの変化」も見逃せないサインです。 それまでまとまった休みを取らなかった社員が、急に有給を使い始めたとき、転職面接や企業研究のために動いているケースがあります。 とくに平日の単発での有給取得が増えてきた場合は、面接対応である可能性が高くなります。

サインに気づいたらキャリアを一緒に考える

こうしたサインに気づいたとき、上司はどう対応すべきでしょうか。 「もしかして転職を考えている?」と直接問い詰めるのは、ほとんどの場合、逆効果です。 追い詰められた社員は防衛的になり、かえって本音を話さなくなります。

有効なのは、「キャリアについて一緒に考える時間」を自然な形で設けることです。 「今後どんな方向に進みたいか、一緒に考えさせてほしい」「あなたのキャリアにとって、今ここでできることを整理したい」という姿勢で関わることが、まだ決断が固まっていない段階での引き留めに有効です。

優秀な人材が静かに動き始めた段階で気づき、対話を始めることができれば、離職を防げる可能性はまだあります。 しかし多くの場合、組織がそのサインに気づくのは、退職届が出てからです。 だからこそ、日常のなかで静かなサインを読み取る感度を、管理職全体が高めていくことが求められます。