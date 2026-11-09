「精神力がすごいよな。はがき職人の鑑みたいな人」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が10月29日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。放送中に届いたリスナーメールに感嘆した。

吉田仁人

「便秘に拍車がかかり……」女性リスナーからのメールはまさかの結末に

リスナーからの“日常エッセイ”を紹介していると、「消化器が弱く、便秘に拍車がかかり、せっかく楽しみにしていた『木曜レコメン』なのにゆっくり聴けない」というお便りが届いた。しかし、「……と思ったけど、多分これ陣痛だな。今から出陣します。『レコメン』はラジコで聴きます。陣痛室で聴けるようイヤホンを準備しよう」と衝撃の事実が明かされると、吉田は、「すごすぎる(笑)。これはエッセイを超えて、ドキュメントです!」とビックリ。

リスナーからのメールは生放送中に送られてきたようで、吉田は「場合によっては、もう(産まれる)っていう可能性も……いや、わかんないか。まだ、アイタタタタ! のタイミングかもしれない」と心配な様子。陣痛中のリスナーに、「聴けてるかな? がんばって! 元気なお子さんをお迎えしてあげてください!」とエールを送りながら、「すごくない!? この状態で、とりあえずメールだけ送っとこって(笑)」「精神力がすごいよな。はがき職人の鑑みたいな人。すごいね。ありがたいよ」と感謝していた。