星野リゾートが運営するスキー場「ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)は今冬、山形県の「蔵王温泉スキー場」とともに、県境を越えた広域連携プロジェクト「Tohoku Deep Trail」を開始する。

プレス発表会の様子(左から、会津磐梯スノーリゾート形成計画推進会・佐藤淳一会長、蔵王温泉観光協会・岡崎善七会長、星野リゾート ネコマ マウンテン総支配人・森本剛氏、蔵王索道協会・池田洋会長、DMC蔵王温泉ツーリズムコミッティ 岡崎博門氏)

福島・会津磐梯と山形・蔵王が広域エリア連携

同取り組みは、福島県・会津若松市、北塩原村、磐梯町の3市町村で組織する「会津磐梯スノーリゾート形成計画推進協議会」と、山形県「蔵王温泉観光協会」が協働して立ち上げたエリア連携プロジェクト。世界的なスキー需要の高まりとインバウンドリピーターの増加を背景に、両スキー場が連携の起点となり、蔵王・会津間を結ぶ直行バスの運行や、宿泊優待とリフト券がセットになった特別パッケージを販売する。

訪日外国人旅行者数が4,000万人を超え、リピーターの地方分散が進む中、日本のパウダースノー(JAPOW)への需要は高まり続けている。人気のスノーリゾートでの混雑集中が課題となる一方、東北運輸局管内の外国人宿泊比率は全体のわずか1.6%に留まっている。しかしながら、年間推移をみると、1月～3月の冬期間への需要が伸びてきており、東北全体の冬の新たな受け皿としてポテンシャルを有している。こうした中、2025年10月にネコマ マウンテンと蔵王温泉スキー場が世界70以上のスキーリゾートを滑れるシーズン券「IKON PASS」へ同時に加盟。昨シーズンはネコマ マウンテンを訪れたIKON PASS利用者の約半数が蔵王も併せて利用するなど、両エリア間の強い親和性と周遊ニーズが実証されたことから、県境を越えた広域連携に至った。

10月29日には、蔵王体育館にて、蔵王・会津磐梯エリア合同のプレス発表を実施。蔵王索道協会・池田洋会長、蔵王温泉観光協会・岡崎善七会長、会津磐梯スノーリゾート形成計画推進協議会・佐藤淳一会長が終結し、連携への期待感などのコメントを寄せた。

シームレスな移動を実現する「Tohoku Deep Trail BUS」運行

蔵王と会津磐梯エリアを約2時間で結ぶ「Tohoku Deep Trail BUS」

これまで公共交通機関での移動が困難だった蔵王温泉と会津磐梯エリアを直行するバスを運行する。蔵王と会津は約2時間で移動ができるため、発車時刻は両エリアともに午後に設定。朝一番の極上パウダースノーをそれぞれのゲレンデで存分に堪能したあと、昼食を済ませてゆったりと午後の移動ができる、スキーヤーファーストなタイムスケジュールを実現した。

運行期間は2027年2月3日～2027年2月25日、週1回の運行を予定している。所要時間は約2.5～3.5時間(停留所による。途中休憩時間を含む)。料金は片道1名6,500円を予定している。予約はWEBサイトで受け付ける。

東北の定番スノーリゾートを巡る滞在型パッケージ

両スキー場のリフト券、ランチ券、同パッケージ限定の宿泊優待がセットになった、スノートリップを楽しむための特別パッケージ「東北雪旅手形」を11月15日から数量限定で販売する。販売数はペア200組(計400名)で、なくなり次第終了となる。料金は1組2名40,000円。宿泊料金は含まれない。

国内スキーヤーにも、改めて、地域文化を深く味わう雪旅を楽しんでほしいという思いから、それぞれのエリアを1泊2日でゆっくり滞在できるパッケージを企画した。宿泊優待には、2026年10月15日に開業したばかりの「界 蔵王」(山形県山形市)や、2027年1月12日に開業予定の「BunkLodge NEKOMA」(福島県耶麻郡)も参画。多様な宿泊ニーズに合わせ、宿を選択することができる。