星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」は11月1日、「ビーチクラブ」をオープンした。

コンセプトは「1日中ビーチを楽しみ尽くす」

新しいリゾートステイを提案したいという想いから、ビーチクラブのコンセプトを「1日中ビーチを楽しみ尽くす」とした。 海を眺めたり泳いだりするだけでなく、1日を通して食事や音楽、寛ぎの空間など、ビーチでの1日を彩るさまざまな楽しみ方を用意している。心地よい海風を感じながらDJライブに耳を傾け、海を目の前にお酒を嗜むビーチハウスで寛いだり、穏やかな海でアクティビティを楽しんだりと、思い思いの時間を過ごせる。何かをしなくても、ただそこで過ごすこと自体が楽しみになる、ビーチを中心とした心地よい1日を提案する。

ビーチクラブ全体

プライベートビーチに広がる海と空

ハガニア湾の遠浅で穏やかなビーチに位置する「ビーチハウス」は、360度ビーチに囲まれたオープンエアの造りで、どこからでも自由に行き来が可能。木の温もりを感じる屋根が心地よい陰影をつくり、ソファに深く腰を掛けてハガニア湾の絶景を眺めながらアイランドカクテルを楽しめる。

ゆったりと寛げるデザイナーズ空間

グアムの空と海に映える開放的な建築で、グアムの温もりと風土を宿す木の構造を用いており、屋根にはカラフルな木製バトンを配している。中央には、アルミバンドと木を編み込むことで、チャモロ伝統のヤシの葉編みをモチーフにしたバーカウンターを設置。その周囲のビーチチェアで寛いだり、パラソルやシェードの下で水平線を眺めたりと、ゆったりとした時間を過ごせる。

開放的な建築とヤシの葉編みをモチーフにしたデザイン

移ろいゆく景色に寄り添う

海風に乗って流れるアイランドミュージックが、リゾート気分を高める。昼下がりに響く穏やかな音色から、サンセットの名所として知られるハガニア湾の夕景を彩る旋律へ。そして夜には対岸の夜景とともに心地よいDJの声とサウンドが広がり、刻一刻と表情を変える海と空に包まれながら心満たされるひとときを過ごせる。

リゾートの1日を彩る景色

チャモロ流のおもてなし「グプット カントン タシ」

チャモロ文化の温かなおもてなしを体験するシグネチャーイベント「グプット カントン タシ(海辺のパーティー)」。グアムの伝統的な踊りや音楽、ゲームを通して、ゲストとスタッフが一体となって楽しめる。ローカルな活気に包まれ、その場に身を置くこと自体が旅の特別な思い出となる。

伝統的な踊りやゲームを共に楽しむ「グプット カントン タシ(海辺のパーティー)」

遊び心あるアメリカンフード

ビーチハウスでは、海から上がってそのままソファで寛ぎながら味わえる、手軽さと本格的なおいしさを両立したメニューを用意している。シグネチャーフードとなるスロッピージョースタイルの「タイフーンバーガー」をはじめ、白身魚をワカモレやライムで楽しむ「フィッシュタコス」、自分好みにトッピングを選んでグループで分け合って楽しめる「バルタンバック」など、チャモロのローカルフードやアメリカンダイナーの要素を取り入れたユニークな料理が揃う。

アメリカンフードやローカルフードが楽しめる

南国の色を感じるカクテルやワイン

青い海やサンセットをイメージした、彩り豊かなドリンクを取り揃えている。マンゴーにスパイスを効かせた「Pika Punch」や鮮やかなブルーの「Ocean Breeze」といったシグネチャーカクテルのほか、モクテル「Sinahi Beach」も用意。さらにオーガニックシャンパーニュ(ドラピエ)や地ビール、カリフォルニアワインまで揃い、移ろいゆくビーチの景観とともに思い思いのスタイルで楽しめる。

南国の色を感じるドリンク

グアムの文化や海を学びながらの冒険アクティビティ

「トレジャーハント」は、ホテルの目の前に広がるビーチを巡りながら、グアムにまつわるココナッツやプルメリアなどのパズルのピースを探し集める冒険ツアー。子どものみで参加する同アクティビティでは、現地スタッフとの英語のやり取りやヒントを元に、子どもたち同士で力を合わせてパズルの完成を目指す。子どもだけの単独でのプログラムとなるため、大人はビーチハウスでゆったりと寛ぐ時間を楽しめる。

足元に広がる澄み渡る海を覗き込みながら進む水上散歩「シーカヤック」。現地スタッフがカヤックを操作するため、自分で漕ぐことなく、ただ心地よく身をゆだねて海や空の景色を眺めたり、海中の観察を心ゆくまで楽しめる。穏やかな波に揺られながら、水中に広がるサンゴや熱帯魚をゆったりと鑑賞できるひと時を過ごせる。

海と空が広がるオールデイダイニング

エメラルドグリーンの海を一望できるオールデイダイニング「CHOCHO」。チャモロ文化の伝統やローカル食材を取り入れた本格的な料理やスペイン料理、インターナショナル料理まで、朝・昼・夜と違うメニューを楽しめる。テラス席では、茜色に染まるサンセットからやわらかな照明が灯る夜の対岸の夜景とともに、グアムならではの食の体験を楽しめる。

チャモロの伝統的な文化を取り入れた建築デザイン

外観から内装に至るまで、チャモロの伝統文化を現代的に解釈した建築デザイン。客室のバルコニーから見てもチャモロ文化を感じられるよう、屋根の造形にはチャモロの伝統アクセサリー「シナヒ」の意匠を採用し、地域文化との融合を表現した。内装の随所には、ヤシの葉編みの文化に着想を得たデザインモチーフを配している。

ビーチクラブを楽しみ尽くすパッケージを用意

目の前広がるプライベートビーチを1日中満喫できるよう、食事、ドリンク、アクティビティをセットにした特別パッケージを通年販売する。料金は、12歳以上が$150、5～11歳は$60、4歳以下は無料。オールデイダイニングCHOCHOでの昼食・夕食(各1回)、ビーチハウス1DAYフリードリンク、マリンアクティビティーチケット1回分、ビーチバッグ(1部屋に1つ)、ビーチアイテム1DAYフリーが含まれる。予約は公式HPにて、チェックイン日3日前まで受け付ける。