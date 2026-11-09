「OMO5小樽(おも) by 星野リゾート」は2026年12月1日から2027年3月31日までの期間、「大人のチョコレートステイ」(北海道小樽市)を初開催する。

古くから喫茶店文化が広がり、スイーツの街として歴史のある小樽。冬にはチョコレート関連のイベントも多く、年間で最もチョコレートへの関心が高まる。小樽には、「チョコレートケーキ」が「モンブラン」として提供される独自の文化が存在する。栗が貴重だった昭和初期、栗の代わりにココアスポンジと生クリーム、削りチョコを使ってアルプスの山肌や雪を表現したことが始まりとされている。現在もその文化は、小樽市民に親しまれているため、宿泊者にもこのユニークな文化を知ってほしいと考え、OMO5小樽風にパフェの形にアレンジ。さらにカカオの保湿成分に着目したセルフケアも取り入れ、滞在全体でチョコレートの魅力に浸れるプログラムを開発した。

モンブランなのに、チョコレート!? 限定オリジナル夜パフェ

ウイスキー香るモンブランパフェ

「灯る小樽ナイトラウンジ」では、小樽独自の文化「モンブラン＝チョコケーキ」をイメージした、同施設限定「ウイスキー香るモンブランパフェ」(単品1,650円、ドリンクセット2,400円)を提供する。ココアスポンジとホワイトチョコクリームの層の中にアイスクリームやベリージュレを重ね、ニッカウヰスキー「フロム・ザ・バレル」のシロップで大人な味わいに仕上げた。オイルランプが灯る空間で、セットの紅茶やカクテルとともに楽しめる。

揚げたてチュロスのチョコレートトッピングコーナーが登場

朝食では、冬限定で同施設の名物料理「揚げたてチュロス」の選べるチョコレートトッピングコーナーが登場する。カカオ20%・40%・60%のカカオ率の異なるホットチョコレートのほか、カフェインが気になる人でも楽しめるよう、ノンカフェインチョコレートやナッツ、ドライフルーツなど約6種類のトッピングを用意。好みの組み合わせで、見た目や食感からも楽しめる。

朝食ビュッフェの料金は、大人・7歳以上が2,300円、4～6歳600円、0～3歳は無料。

客室で楽しむカカオのセルフケアと夜のティータイム

小樽の街歩きを楽しんだ後は、客室で体を労わるセルフケアタイムを楽しめるよう、カカオバターを使用した「プロミルオイルスモーキーチョコ(カカオバターオイル)」(2,200円)や「giovanni シュガーボディスクラブ ホットチョコレート(ボディスクラブ)」(2,800円)をショップで販売する。カカオの効果で保湿感をしっかり感じられ、乾燥が気になる部位を優しくお手入れすることで、カカオの香りとともに1日の疲れをリセットできる。就寝前には、客室に用意している温かいノンカフェインティーとチョコレートで、心地よい夜のひとときを過ごせる。