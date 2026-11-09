濃厚でクリーミーな味わいで人気のアボカド。緑色の果肉の中には、コロンとした大きな種が入っていますよね。食べるときに捨ててしまうこの種ですが、なんと観葉植物として楽しむという意外な栽培方法が大きな注目を集めています。

動画をInstagramに投稿したのは、植物を30年育てて培った"枯らさないコツ”を発信している「ami /植物と癒しのある暮らし(@ami_green_life)」さん。

アボカドを種から育てると、なんと可愛らしい観葉植物になるのだそうです。しかも「土を使わない水耕栽培」だから、部屋の中でも気軽に楽しめて、初心者さんにもおすすめなのだとか。

種からくるんと伸びた茎がなんとも可愛らしいですよね。その栽培方法はこちら!

(1) 発根を促すこととカビ対策のために、種の薄皮をむいてきれいに洗います。

(2) 丸みのある方(尖ってない方)を下にして、種の半分くらいが水につかるようにセット。

(3) 水は1日おきを目安に交換します。

(4) 明るい場所に置いて、成長を見守ります。

しばらくすると種が割れて、根っこが伸び、その後、小さな芽が顔を出すそう!

根が長く伸びてきたら、光を通しにくい黒い容器に変えることで、藻が発生しにくくなるのだとか。

また、水質浄化作用のあるゼオライトを入れると、水換えも1週間に1回ほどで済むそうです。

茎がまだ柔らかいうちは、無理のない範囲でゆっくり茎を曲げて形を仕立てて、自分好みの姿を楽しむこともできるんだそうですよ。

また、ペットのいるご家庭では注意が必要です。アボカドは多くのペットに対して有害となりますので、栽培やペットに与えることは控えてくださいね。

［危険な理由と原因物質］ ＊ペルシン(Persin)

アボカドの果実、種、葉、皮、樹皮などに含まれる殺菌作用のある毒素で、猫などの動物にとって有害です。日本で一般的な「ハス(Hass)」という品種はペルシンが多く含まれます。 ＊高脂肪・高カロリー

脂肪分が多いため、消化器に負担がかかり、胃腸炎や膵炎の原因になります。 ＊誤飲のリスク

大きな種や皮を飲み込むと、喉に詰まったり消化管閉塞(腸閉塞)を起こしたりして命に関わります。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数29.7万回以上を記録(10月29日時点)。「アボカドの種からこんな可愛い芽を出してくれるのですね しかも、土が不要だなんて 次、食べた時は試してみます!」「アボカドの茎を曲げるとは! 思いつきませんでした 可愛いですね。うちのコも曲げてみます」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

アボカドの栽培方法などについて、投稿主のamiさんにさらに詳しくお聞きしました。

── 育てる時のコツや、特に気を付けるポイント

アボカドの水耕栽培で大切なのは、水を清潔に保つことです。

まず、種に残った果肉をきれいに洗い流し、薄皮をむいておきます。薄皮は必ずむく必要はありませんが、カビ予防につながります。

種は丸みのある方を下にして、下半分程度が水につかるように置きます。全部を漬けてしまうと腐ってしまいます。

水は1日おきを目安に交換し、容器も清潔に保つようにしています。

また、水質を保つ補助として特に夏場はゼオライトを入れていますが、入れなくても大丈夫です。また、ゼオライトを入れても定期的な水替えは必要です。

根が伸びてきたら、光による藻の発生を抑えるため、黒い容器など遮光性のあるものを使うのもおすすめです。

置き場所は、直射日光を避けた明るく暖かい場所が適しています。アボカドは光がある方が元気に育つ印象です。

── どのくらいの期間で根や芽が出てくるのでしょうか？

育てる時期や気温、種の状態によって差がありますが、暖かい環境では2〜8週間ほどで種が割れ、「根」が伸び始めると言われています。撮影の時に始めたアボカドが2週間過ぎには根が出てきていました。

その後、さらに数週間ほどで「芽」が出てくることが多いです。

寒い時期は成長がゆっくりになるため、数か月かかることもあるようですが、沖縄ではそこまでかかったことがありません。

なかなか変化が見られなくても、種が腐っていなければ、気長に成長を見守ってあげてほしいと思います。

── アボカドの実がなることはあるのでしょうか？

種から育てたアボカドも、成長して花が咲き、実をつける可能性はあります。

ただし、実がなるまでには一般的に5〜10年以上かかることがあり、栽培環境によっては結実しない場合もあるそうです。

また、アボカドは本来10メートルほどにも育つ大きな樹木なので、室内での水耕栽培だけで実を収穫するのは難しいと思われます。

実をつけることを目指すのであれば、十分に成長した段階で土に植え替え、日当たりや温度などの環境を整えて育てる必要があります。また、一本だけでは受粉しにくいため、異なるタイプの種と一緒に育てるといいそうです。

水耕栽培では、種が割れて根が伸び、芽が出て葉が開いていく変化を楽しむことが大きな魅力だと思っています。

普段は捨ててしまうアボカドの種。また一般的な植物の種と異なり、サイズが大きくコロコロした可愛らしい姿から新しい命が育っていく過程を、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。

初心者でも植物を無理なく育てられるような情報を発信しているというamiさん。アボカドの水耕栽培について、とても詳しく教えてくださいました。

いつも捨ててしまうアボカドの種が、毎日の楽しみの一つになりそうですね。次にアボカドを食べた際は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう♪