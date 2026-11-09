パパとママ、愛犬はどっちのことがより好きなの? 犬と暮らしていると、そんな疑問を愛犬に聞いてみたくなることも。

Instagramユーザーの「まるでぬいぐるみなテディ(@teddy77_tpoodle)」さんは、パパとママそれぞれの手にオヤツを持ち、愛犬のテディ君(4歳・男の子)の前へ。どちらのおやつを食べるのか検証してみたんだそう。

投稿主さんは、てっきり好きな方のおやつを選ぶだろうと考えていたそうですが…

テディにどっちのおやつを食べるか選ばせてみた🐶🍖

好きな方を選ぶと思ってたのにまさかの選び方! おやつじゃなくて「いいよ」って言った人を見てる説🤔

後日検証してみます🐶

(@teddy77_tpoodleより引用)

テディくんの前に差し出された、おやつを持ったパパとママの手。

ママが「いいよ〜」と、テディ君に「食べていいよ」の合図を出すと……

テディ君は迷うことなく、ママの手にあるおやつをパクリ!

これにはママも「勝った!」と思ったようですが、驚くのはここからでした。

次の瞬間、テディ君はパパの手にあるおやつを見ると、「パパのも食べていいですか?」とでも尋ねるように今度はパパの顔をじーっと見つめます。

もしかしてテディ君、パパの手にあるおやつは、パパからの合図で食べようとしているのでしょうか?

そこでパパが「いいよ」と声をかけると、すかさずパパのおやつもパクリ!

なんて賢いのでしょう! どうやらテディくんは、単に好きな人のおやつを選んでいたわけではなさそうです。

「いいよ」と言っている人をきちんと聞き分けて、その人のおやつを食べる。そして「いいよ」と言ってない人のおやつには手をつけず、その人に食べていいか確認していたのです!

投稿主さんが改めて検証してみた動画がこちら。確かに誰が「いいよ」と言っているのかきちんと判断して食べていることがわかります。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数89.9万回以上のいいねを記録(10月28日時点)。「声聞き分けてるのすごい」「天才ですね」「パパのも食べていい？のときの上目遣い反則」「なんてこったー! 律儀な」「最後までみてわあかしこー! って声出たわ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

賢さで多くの人を驚かせたテディ君ですが、さらに詳しい話を投稿主の「まるでぬいぐるみなテディ」さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか? また、普段からこのようにしっかりとコミュニケーションを取ってくれるのでしょうか?

最初は、犬用ハンバーグをあげるときに「好きな人がくれたものから食べるのかな?」と思い、夫と私で同時にあげてみたのがきっかけです。

最初は私のハンバーグから食べたのですが、その後、夫の分はすぐに食べずに待っていたんです。

その様子を見て、「もしかして『いいよ』と言う人と、ハンバーグをあげている人が一致しているか確認しているのかも!」と気づきました。

そこで追加で検証してみたところ、本当に声をかける人とあげる人をしっかり見て判断しているようで、とても驚きました!

今までは気づいていませんでしたが、この出来事をきっかけに、普段から私たちの言葉や行動をよく見ているんだなと感じるようになりました。その後も、日常の中でこうしたコミュニケーションを取ってくれています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段は、実は結構気分屋なところがあります。ごはんの時は賢くしていて、あとは寂しがり屋だと思います。

普段から飼い主さんたちをよく見ていて、コミュニケーションをとってくれるというテディ君。飼い主さんも驚くほどの賢さと可愛らしさに、虜にさせられちゃいましたね♪