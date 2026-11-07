福岡市交通局は、地下鉄七隈線のダイヤ改正を今月実施し、平日朝に4往復増便する。2027年春までに3000A系4編成を増備する計画があり、うち1編成が9月末に博多港へ到着したという。2030～2034年度にかけて、4両編成の25編成すべてに中間車2両を増結し、6両化をめざす。博多駅から福岡空港国際線ターミナル方面、橋本駅から姪浜方面へ延伸する構想もある。

七隈線は福岡市中心部の博多駅から天神南駅を経由し、福岡市南西部の橋本駅を結ぶ13.6kmの地下鉄路線。鉄道空白地帯解消と道路の渋滞緩和を目的に建設された。計画時に1日あたり約15万人だった需要予測に対し、開業当初の輸送実績は約5万人にとどまり、「期待外れ」「税金の無駄遣い」などと揶揄(やゆ)された。しかし、2023年に天神南駅から博多駅まで延伸開業すると、1日あたり約12万6,000人を輸送し、前年比157%の好成績で形勢逆転。現在も利用者数は増加傾向にある。「問題児」から「優等生」へ急成長を遂げたと言えるだろう。

しかし、新たな問題が発生した。朝の最混雑時間帯の乗車率が130%に上昇し、空港線の129%を上回った。大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)だと御堂筋線の132%に匹敵し、東京メトロでは半蔵門線の111%、副都心線の117%を超える混雑となっている。福岡市は平日朝の七隈線増便によって、混雑率を115%に下げる計画だという。

開業当時の七隈線は「孤立路線」だった

山陽新幹線が博多駅まで延伸開業した1975年、福岡市の人口は100万人を突破した。1979年に北九州市の人口を超えて、福岡県内最大、つまり九州最大の都市となり、2020年には人口160万人を突破した。成長し続ける福岡市において、2005年に開業した七隈線は福岡市南西部の発展を担う存在だった。

しかし開業当初の七隈線は、福岡市の成長の勢いを享受できていなかった。その理由は3つあると筆者は考える。ひとつは七隈線の起点だった天神南駅の不便さ。天神南駅は地下鉄空港線の天神駅に接続していなかった。同じ事業者の他の路線に接触しない「孤立路線」といえた。天神南駅は西鉄福岡(天神)駅に近いものの、西鉄天神大牟田線も郊外方面へ向かう路線である。福岡出身の知人に聞くと、天神はにぎやかな繁華街ではあるものの、ビジネスの中心地は博多駅周辺であり、そこから空港線沿線方向に広がっているという。

当時、七隈線沿線から博多駅へ向かうには、天神南駅から空港線の天神駅まで約500m、7分も歩く必要があった。博多駅の新幹線と在来線の乗換え標準時分も7分だから、「たかが7分」と思われるかもしれないが、「されど7分」でもある。毎日の通勤・通学で乗換えを強いられる不便さを、計画時の需要予測は見誤った。

2つ目の理由は、沿線の開発が進まなかったこと。雑誌「運輸と経済」2007年7月号に、当時の福岡市交通局施設部施設課長のインタビュー記事が掲載されている。記事によると、交通局は七隈線の建設中に沿線開発が進展すると考えていたという。しかし、福岡市は開発に直接関与できない。大手私鉄なら沿線の土地を購入し、まちづくりを進めるところだろうが、行政としては地区計画や区画整理を進めるのみ。それも地権者の合意を得るまで時間がかかる。橋本駅、渡辺通駅、薬院大通駅なども計画があるだけで進まなかった。民間のマンション建設も動きが遅かった。これは前出した「乗換えの不便さ」が影響していただろう。

3つ目の理由は、都心直通の西鉄バスに勝てなかったこと。七隈線沿線地区と福岡市中心部を結ぶ道路は慢性的に渋滞していたが、皮肉なことに七隈線の開通で渋滞が緩和され、バスの都心到達時間が短縮された。橋本駅や周辺の住宅地から都市高速経由の路線バスもある。

もともと七隈線は需要を低めに見積もっており、建設コストを抑えるためにトンネル径の小さい鉄輪式リニアモーター方式を採用した。6両編成で走行できる設計となっていたが、列車は開業時から4両編成だった。3000系の車両形式は橋本側から3100形、3200形、3500形、3600形となっている。中間に3300形、3400形を組み込み、6両編成とする予定だった。

ここまでコストを抑えたにもかかわらず、実績が需要を下回ってしまった。乗車人員は着実に増えているとはいえ、需要予測をはるかに下回る。その対応策として、天神南駅から博多駅への延伸計画が浮上した。

天神南駅から博多駅への延伸で形勢逆転

そもそもなぜ、天神南駅は半端な位置にあるのか。地図を見ると、七隈線の線路が渡辺通を北へ直進していれば、そのまま空港線の天神駅に至り、上下階で乗換え可能になる。しかし実際には、渡辺通4丁目交差点付近で線路がほぼ直角に曲り、天神南駅となる。意地悪な配置に見えるが、その理由は将来、天神南駅から博多港ウォーターフロント地区へ延伸する計画があったから。この延伸区間で、空港線の中洲川端駅を経由する計画だった。

福岡市は博多港の中央ふ頭、博多ふ頭を再開発する構想があり、1981年にコンサートホールやホテルなどの複合施設「福岡サンパレス」とイベントホール「福岡国際センター」が開業、1995年にイベントホール「マリンメッセ福岡」、2003年に「福岡国際会議場」、2021年に「マリンメッセ福岡B館」が開業した。2024年のイベント総入場者数は約267万人とのこと。福岡市は2016年に「ウォーターフロント地区再整備構想」を策定しており、「ウォーターフロントネクスト」として再開発、まちづくりを進めている。ここに向かう軌道系アクセスとして、七隈線を延伸したかった。

一方、博多方面へは薬院駅から支線を分岐する計画もあった。どちらかを先に開通させておけば、七隈線沿線はもっと早く開発されていたと思われる。しかし、七隈線の利用低迷と、ウォーターフロント地区の開発状況の兼ね合いから実現に至っていない。

福岡市議会は2007年度に、天神南駅からウォーターフロント方面、薬院駅から博多方面の延伸を検討したところ、各ルートとも約800億円という多大な建設費が必要であること、路線の分岐によって天神南方面・博多方面ともに運行間隔が空き、サービス低下のおそれがあることがわかった。そこで幅広く総合的な検討を続けたところ、天神南駅から博多駅へのルートが提案された。建設費は約450億円。新たな需要予測モデルを用い、事業採算性と都心区間の整備のあり方を検討した。市民アンケートも実施し、天神南駅から博多駅へのルートを優先して検討。当初の2つの延伸ルート案は長期的な視点で検討することとなった。

2012年、福岡市は天神南駅から博多駅までの区間で鉄道事業許可を取得。2013年に着工し、2020年度の開業予定だった。しかし2016年、博多駅前道路陥没事故が発生したため、工事は中断。2023年の開業となった。開業による効果は大きく、2022年度に約8万人だった利用者数は、2023年度に約12万6,000人となり、約4万6,000人増加、前年度比157%となった。2025年度の利用者数は約15万6,000人に。これは建設時の需要予測「2034年度までに約15万3,000人」を上回っている。沿線人口も増加傾向にあり、西区、早良区、城南区、中央区の人口は七隈線開業当時(2005年)の65万8,234人から、2026年9月時点で76万6,248人になった。

利用者数が増えれば、列車の増発・増結を行う必要がある。2016年3月には平日16時台に1往復増発、2020年3月には平日朝ラッシュ時の運転間隔を短縮し、1往復を増発。2023年3月には博多延伸に伴うダイヤ改正を実施。3000A系の投入で始発列車繰上げと最終列車繰下げを行い、朝ラッシュ時の運転間隔を3分45秒から3分30秒に短縮した。2023年8月には平日朝に2往復、夕方に1往復を増発。2024年3月には、平日朝に3往復、夕方に1往復、土休日の朝に4往復、昼に5往復、夕方に3往復を増発。2025年8月、平日夕方に6往復を増発した。

今年は11月21日に実施予定のダイヤ改正で、平日朝7～9時台に4往復を増発する。開業時の運行本数は平日片道153本・土休日片道136本だった。今度のダイヤ改正で平日片道175本・土休日片道150本となる。

七隈線の輸送力増強はまだ終わらない。2027年春までに3000A系(4両編成)を4本導入し、合計25本に。2027年度は4両編成車両の6両化に向けて、中間車2両の仕様を検討するほか、ホーム改良設計工事も始まる。2030年度から4両編成車両の6両化を順次進め、年間最大8編成を6両化し、2034年度までに全25編成の6両化をめざしている。

福岡空港方面や姪浜方面など、新たな延伸計画も

前出の通り、七隈線は天神南駅からウォーターフロント方面、薬院駅から分岐して博多方面の延伸計画が長期目標となっている。その一方で、新たな延伸案も構想されている。ひとつは博多駅からさらに延伸し、福岡空港国際線ターミナルを結ぶルート。もうひとつは橋本駅から空港線の姪浜駅を結ぶルートである。

読売新聞2022年11月21日付電子版記事「地下鉄七隈線、福岡空港国際線へ延伸検討…高島市長」によると、福岡市長の高島宗一郎氏が定例記者会見で、「たくさんある検討案の一つ」として福岡空港国際線ターミナル延伸を挙げた。

福岡空港は国内線ターミナルと国際線ターミナルが滑走路を挟んで離れている。空港線の福岡空港駅は国内線ターミナルにあり、国際線ターミナルは国内線ターミナルから無料バスでアクセスする。あるいは路線バスやタクシーを利用する。七隈線が延伸すれば、博多駅で国内線方面の空港線、国際線方面の七隈線を選択できるようになる。七隈線延伸区間に中間駅の設置も検討されている。

七隈線の終点である橋本駅と、空港線の終点である姪浜駅は約3.5km。どちらも福岡市西区の駅で、ファミリー層を中心に人口が増加傾向にあり、延伸に対して市民の要望があるという。日本経済新聞2025年11月21日付電子版記事「福岡市の地下鉄七隈線、橋本-姪浜の延伸検討 車両は6両編成に増強」によると、福岡市は橋本駅と姪浜駅を結ぶ区間、博多駅と福岡空港国際線ターミナルを結ぶ区間の延伸を検討すると明らかにしたとのこと。ただし、現在までに公式サイト等に情報はない。

福岡市は11月15日投開票で市長選挙が行われる。延伸に意欲を示してきた現職の高島氏は出馬を見送り、過去最多の13人が立候補した。各候補者の交通政策にも注目したい。