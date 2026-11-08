今日の運勢 11月9日（月）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月9日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月9日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？対人運が良好な一日に。いろいろな話をしていると、心が通じ合っていると実感できるようです。優しい気持ちやまっすぐな言葉が、あなたと周りの人たちを明るく照らしてくれることでしょう。これまで頑張ってきたことが評価されて、自信がついてくるようです。また、やりたいと思うものがあれば、実行していくと良いでしょう。来年に向けて目標を考えるのも◎。自分の想いに正直になってみましょう。心に余裕ができるようです。ちょっと落ち着いて物事を考えてみるのも良いでしょう。好きな映画や音楽に心を寄せると、なんだかやる気がわいてくるかも。直感的に行動してみるのもアリ。パートナーや恋人と、じっくり話せるようです。モヤっとした気持ちがあったのであれば、丁寧に話をしてみると良いかも。相手の考えや想いを聞けると、スッキリしてくるようです。気の合う仲間ができるかも。目的を持たなくても、面白そうだと思ったものには参加してみると◎。仲間が増えていくと、そこから新たな恋も始まる予感。今日はお気に入りのファッションで出かけてみて。ワクワクすることをしましょう。日ごろのストレスも取れて気分がスッキリしてくるようです。非現実的な空間や華やかな場所へ出かけると◎。色とりどりの物を眺めていると、エネルギーがチャージされることでしょう。身近なものに目を向けてみましょう。近所を散歩すると新たな発見があるかも。友人や知人の話にも耳を傾けてみると、苦手なものを克服するチャンスが訪れそうです。ちょっと面倒なことが起こってしまうかも。ですが、諦めない強い意志を持って行動すると突破口が見つかるようです。気分転換に、華やかな場所など感性が揺さぶられるような場所へ出かけてみると◎。ライバルができることによってやる気スイッチが入りそうです。しかし闘争心を燃やすよりも相手のことを理解するよう努めると◎。コミュニケーションをしっかり取ることで、良い関係性ができるかも。散歩をするなどゆっくり過ごす時間を持つと良いでしょう。忙しく過ごしていると、うっかりミスも増えてしまうようなので気をつけて。一人で抱え込まずに、周りと手分けしましょう。忙しい一日ではありますが、やりがいを感じられるようです。仕事では緊張感を保ちつつ、自分自身の力を最大限に発揮できることでしょう。チームプレイを心がければ、自分自身の成長にもつながりそう。言いたいことが言えないなど、ちょっと歯がゆい思いをしてしまうかも。気持ちを落ち着けるために、一人になれる時間を持つと良いでしょう。肩や手などをマッサージすると◎。才能や得意分野を活かしたいのに、プレッシャーを感じて前に進めなくなっていませんか？スランプを抜けるには目標を再設定してみて。今できる小さなことから一つずつ取り組んでいくと、その先に光が見えてきますよ。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/