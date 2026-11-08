テレヴィジョンのリチャード・ロイド死去──パンクに革新をもたらしたギタリストの生涯

パンクの荒々しい衝動に卓越した演奏技術を持ち込み、その音楽的可能性を押し広げたギタリスト、リチャード・ロイドが75歳で死去した。1970年代の米ニューヨークのパンク・シーンを牽引し、名盤『Marquee Moon』に貢献。3月に胆管がんと診断され、現地時間11月7日に亡くなったことを家族が発表した。ロイドはテレヴィジョンの創設メンバーであり、バンドの革新的なサウンドを支えた人物だった。

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家族の発表によると、ロイドは11月7日（土）の朝、テネシー州チャタヌーガの自宅で息を引き取った。家族は米ローリングストーン誌に寄せた声明で、「最期のときには、愛する妻シーラと愛犬ウィリー・メイズがそばにいました」と明かした。死因は胆管がんの一種である胆管細胞がんだったという。

ロイドが胆管がんと診断されたのは今年3月のことだった。医療費などの支援を募るために開設されたGoFundMeのページによると、肝臓に複数の腫瘍が見つかり、そのうちの一つは主要な血管に極めて近い位置にあったため、医師たちは手術で摘出することができなかった。

テレヴィジョンは、初期パンク・シーンから登場した最も革新的なバンドの一つだった。その大きな理由が、ロイドとフロントマンのトム・ヴァーレインによるツイン・ギターだ。同時代の多くのバンドが、パワーコードを大音量で高速にかき鳴らすスタイルを磨いていた一方、ロイドとヴァーレイン（2023年に死去）は、リフやギター・フレーズを複雑に絡み合わせる独自の奏法を築き上げた。ジャズやアート・ロック、さらにはジャム・バンドからも着想を得て、より実験的で知的な即興演奏へと踏み込むことをためらわなかった。

2人の卓越したギター・プレイは、1977年に発表されたテレヴィジョンの歴史的デビュー作『Marquee Moon』の核となった。このアルバムによって、バンドはパンク史に揺るぎない地位を確立する。その後のスタジオ・アルバムは、1978年の『Adventure』と1992年の『Television』のわずか2作にとどまったが、その影響力は計り知れないものとなった。

ロイドは1951年10月25日、ペンシルベニア州ピッツバーグで生まれ、幼少期の大半をニューヨークで過ごした。最初に手にした楽器はドラムだったが、以前からギターに強く惹かれており、ある「幻覚体験」をきっかけに転向を決意したという。2017年に出版した回顧録『Everything Is Combustible』で、ロイドはこう振り返っている。「ドラムからすべての色が失われた。まるで『オズの魔法使』に出てくるカンザスの場面のように、何もかもが灰色になってしまったんだ。ドラムの音も、もう魅力的には聞こえなくなった。そして声が聞こえた。『メロディーを奏でる楽器を弾くべきだ』と告げる幻聴だった」

ロイドが初期にギターを共に弾いていた仲間の一人が、ブルックリン出身のミュージシャン、ヴェルヴェット・ターナー（Velvert Turner）だった。ターナー自身、ジミ・ヘンドリックスから直接ギターの手ほどきを受けていた人物だ。高校を中退したロイドはボストンへ移り、ブルース界の伝説的存在であるジョン・リー・フッカーとも共演。その後は各地を旅しながらロサンゼルスでも暮らしたが、最終的にニューヨークへ戻り、黎明期のパンク・シーンに深く関わるようになった。

ロイドが1973年にニューヨークへ戻ってから間もなく、テレヴィジョンが結成された。友人でマネージャーのテリー・オークに連れられてクラブでヴァーレインの演奏を観たロイドは、すぐさま2人が最高の音楽的パートナーになれると確信した。2015年、米メディア『The Stranger』のインタビューで、彼はこう語っている。「トムの演奏を観て、『こいつには才能がある』と思った。そして、自分にも才能があることは分かっていた。ただ、俺には何かが欠けていたし、彼にも足りないものがあった。彼にないものを俺が補えるし、その逆もできると思ったんだ」

ヴァーレインにはなく、自分にはあったものとは何だったのか。ロイドは続けてこう説明している。「曲を肉付けして、完成させる力だよ。『Marquee Moon』に出てくる繊細な装飾的フレーズや、アラベスクのように入り組んだ旋律は、すべて俺が弾いたものだ。ソロはそれぞれ違うかもしれないけど、トムが歌っているヴァースの部分では、メロディーを弾いているのは全部俺なんだ。バンドにロックンロールの魂を持ち込んだのは俺だった」

テレヴィジョンの初期メンバーは、ロイドとヴァーレインに加え、ベースのリチャード・ヘル、ドラムのビリー・フィッカという4人だった。その後、ヘルが脱退し、ブロンディで活動していたフレッド・スミスが加入。バンドは間もなく、CBGBやマックスズ・カンザス・シティといった伝説的なパンク・クラブの常連となった。1975年にデビュー・シングル「Little Johnny Jewel」を発表し、その後エレクトラ・レコードと契約。2年後の1977年、同レーベルから『Marquee Moon』をリリースした。

『Marquee Moon』におけるロイドの最も印象的な貢献の一つが、複雑なギター・パートの一部をダブルトラッキングするというアイデアだった。ダブルトラッキングとは、同じパートを複数回録音して重ねることで、音に厚みや広がりを生み出す手法だ。回顧録『Everything Is Combustible』でロイドは、せっかくレコーディング・スタジオに入ったのに、出来上がったレコードが単にバンドの生演奏をそのまま録音したような音だったら「悲しいし、情けない」と感じていたことを明かしている。作品にさらなる魅力を加えたいと考えた彼は、「Venus」で録音したギター・パートを一音違わず再現できると、ヴァーレインと共同プロデューサーのアンディ・ジョンズに主張した。同じ演奏を重ねることで、曲により豊かな奥行きを与えようとしたのだ。

「録音を終えて部屋に戻ると、みんな『信じられない、完璧だ』と言っていた」とロイドは記している。「トムは全部の曲で同じことをやってほしいと言ったけど、俺はそういう仕掛けは、曲によって入れたり外したりするからこそ耳を楽しませる効果があると思っていた。それで初めて、ただの演奏記録ではない、本当の意味でのレコードになるんだ。だから、断った曲もあれば、2本以上重ねた曲もあった」

例えば「Guiding Light」では、8本もの異なるギター・トラックを録音したという。「だから、あの曲は力強く、厚みのあるサウンドになっている。俺はライヴの記録ではなく、一枚のレコード作品を作るために、できる限りのことをしたんだ」

エレクトラというメジャー・レーベルの後ろ盾があったにもかかわらず、『Marquee Moon』は商業的な成功を収めることができなかった。ピーター・ガブリエルのツアーに前座として同行しても、新たなファンの獲得にはほとんどつながらなかった。1978年4月にセカンド・アルバム『Adventure』を発表すると、それから間もなくバンドは解散した。翌1979年、ロイドは初のソロ・アルバム『Alchemy』をリリース。批評家からは一定の評価を得たものの、こちらも商業的な成功には結びつかなかった。

この頃、ロイドの薬物使用は深刻さを増し、制御できない状態に陥っていた。回顧録では、何度も過剰摂取を経験したことを認め、1980年代初頭の自身の境遇を「大恐慌」になぞらえている。「ライブをやってもほとんど客を呼べず、俺は完全にヘロイン中毒になっていた」と彼は記している。薬物依存から抜け出せたのは1984年のことだった。その後、1985年にはセカンド・ソロ・アルバム『Field of Fire』を発表した。

ロイドはその後もキャリアを通じて7作のアルバムを発表した。1987年のライブ盤『Real Time』、未発表音源を集めた2010年の『Lodestones』、そして結果的に最後のソロ・アルバムとなった2018年の『The Countdown』などが含まれる。また、定期的にツアーを行い、セッション・ミュージシャンとしても活動。マシュー・スウィートや、パンク・バンドXのジョン・ドゥとの仕事にも参加し、ギターの指導にも携わっていた。

ロイドは1992年のテレヴィジョン再結成に参加し、2000年代初頭にも再びバンドに加わったが、『Marquee Moon』の発売30周年を記念する2007年のツアーを前に脱退した。前述の『The Stranger』のインタビューでは、バンドが新しいことに取り組もうとしない姿勢に不満を示している。ロイドによれば、1992年のセルフタイトル作を発表した後、バンドは新たに8曲を書き、デモも制作していた。しかし、ヴァーレインが「歌詞のアイデアを使い果たしてしまった」ため、それらが正式に発表される可能性は低いと話していた。

晩年のロイドとヴァーレインの関係は、複雑なものだった。一方では、ヴァーレインを愛していると強調し、そうでなければ35年もの間、同じバンドで活動するはずがないと語っていた。しかしその一方で、彼を一緒に仕事をするのが難しい人物だとも評していた。また、ロイド自身はバンドの楽曲制作に大きく貢献したと考えていたにもかかわらず、テレヴィジョンの楽曲の出版権をヴァーレインがすべて手にしていたことにも、長年不満を抱いていた。

こうした思いを率直に口にしていたロイドだが、自分が恨みを抱いているわけではないと強調していた。『The Stranger』のインタビューで、彼はこう語っている。

「俺は金のために音楽を始めたわけじゃない。そういう人間もいたけどね。俺がこの世界に飛び込んだのは、ロックンロールの歴史に決して消えることのない足跡を残す、名の知れたギタリストになるためだったんだ」

from Rolling Stone US