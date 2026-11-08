クロアチアサッカー連盟（HNS）は7日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むクロアチア代表のメンバー25名を発表した。

FIFAワールドカップ2026終了後からスラヴェン・ビリッチ監督が指揮をとるクロアチアは、UNLリーグA・グループCで現在3位。9月・10月のシリーズではスペイン代表とイングランド代表に大敗を喫し、準々決勝進出は絶望的な状況だ。それでも、降格を回避するために、12日に敵地で行われるイングランド戦、15日にホームで行われるチェコ代表戦で勝ち点を積み上げる必要がある。

リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドら同世代が続々と代表を引退したなか、41歳のモドリッチは未だ健在。イヴァン・ペリシッチやマテオ・コヴァチッチら重鎮もメンバー入りを果たしている。また、ハイドゥク・スプリトから2人の22歳、シムン・フルゴヴィッチとマリン・ショティチェクがA代表初招集を受けた。

クロアチア代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

ドミニク・リヴァコヴィッチ（バルセロナ／スペイン）

ドミニク・コタルスキ（ディナモ・ザグレブ）

イヴォル・パンドゥル（レンジャーズ／スコットランド）

▼DF

ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）

ヨシプ・シュタロ（ラツィオ／イタリア）

ドゥイェ・チャレタ・ツァル（サッスオーロー／イタリア）

ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）

ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン／イングランド）

イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）

シムン・フルゴヴィッチ（ハイドゥク・スプリト）

▼MF

ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）

マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）

マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）

ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）

マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）

ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）

ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）

クリスティヤン・ヤキッチ（PAOK／ギリシャ）

ヨシプ・ミシッチ（ディナモ・ザグレブ）

▼FW

イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）

アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）

マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）

イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）

ディオン・ドレナ・ベリョ（ディナモ・ザグレブ）

マリン・ショティチェク（ハイドゥク・スプリト）