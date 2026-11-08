クロアチアサッカー連盟（HNS）は7日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むクロアチア代表のメンバー25名を発表した。
FIFAワールドカップ2026終了後からスラヴェン・ビリッチ監督が指揮をとるクロアチアは、UNLリーグA・グループCで現在3位。9月・10月のシリーズではスペイン代表とイングランド代表に大敗を喫し、準々決勝進出は絶望的な状況だ。それでも、降格を回避するために、12日に敵地で行われるイングランド戦、15日にホームで行われるチェコ代表戦で勝ち点を積み上げる必要がある。
リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドら同世代が続々と代表を引退したなか、41歳のモドリッチは未だ健在。イヴァン・ペリシッチやマテオ・コヴァチッチら重鎮もメンバー入りを果たしている。また、ハイドゥク・スプリトから2人の22歳、シムン・フルゴヴィッチとマリン・ショティチェクがA代表初招集を受けた。
クロアチア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ドミニク・リヴァコヴィッチ（バルセロナ／スペイン）
ドミニク・コタルスキ（ディナモ・ザグレブ）
イヴォル・パンドゥル（レンジャーズ／スコットランド）
▼DF
ヨシュコ・グヴァルディオール（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヨシプ・シュタロ（ラツィオ／イタリア）
ドゥイェ・チャレタ・ツァル（サッスオーロー／イタリア）
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン／ドイツ）
ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン／イングランド）
イヴァン・スモルチッチ（コモ／イタリア）
シムン・フルゴヴィッチ（ハイドゥク・スプリト）
▼MF
ルカ・モドリッチ（ミラン／イタリア）
マテオ・コヴァチッチ（マンチェスター・シティ／イングランド）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ／イタリア）
ニコラ・ヴラシッチ（トリノ／イタリア）
マルティン・バトゥリナ（コモ／イタリア）
ペタル・スチッチ（インテル／イタリア）
ルカ・スチッチ（レアル・ソシエダ／スペイン）
クリスティヤン・ヤキッチ（PAOK／ギリシャ）
ヨシプ・ミシッチ（ディナモ・ザグレブ）
▼FW
イヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）
アンテ・ブディミル（オサスナ／スペイン）
マルコ・パシャリッチ（オーランド・シティ／アメリカ）
イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク／ドイツ）
ディオン・ドレナ・ベリョ（ディナモ・ザグレブ）
マリン・ショティチェク（ハイドゥク・スプリト）