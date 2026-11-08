ドラマ撮影の合間、いったん帰宅するはずが、マネージャーとの会話から東京競馬場へ向かうことに。初めて買った馬券は的中したものの、収支はマイナス。その体験とリスナーからのメールを通じ、松田好花は自分なりの競馬の楽しみ方を考え始めた。4日放送のニッポン放送のラジオ番組『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、一連の出来事を振り返った。

松田好花

撮影の合間に「なんか面白そうだな」

松田によると、10月31日のドラマ撮影は、朝の撮影から夜の撮影まで4～5時間ほど空くスケジュールだった。いったん帰宅しようと考えていたところ、マネージャーは夜の現場がある府中へ先に向かい、どこかで作業をするつもりだと話したという。

その会話に出てきたのが、東京競馬場だった。松田は以前、番組のロケで東京シティ競馬を訪れ、馬券を買うだけでなく、食事なども楽しめる場所だと知っていた。東京競馬場には行ったことがなかったため、「なんか面白そうだな」と興味が湧き、足を運ぶことにした。

2人で指定席を取り、昼食を食べても、撮影まではまだ時間がある。そこで、競馬の知識があるマネージャーに手順を教わりながら、人生で初めて馬券を買ってみることになった。

複勝が的中も、収支はプラスにならず

最初に挑戦したレースでは、3連複とワイドを購入したが、いずれも的中せず。それでも次のレースが始まると、もう一度挑戦してみようという気持ちになったという。指定席代や食事代を使っていた松田は、席や料理に対する出費だと理解しつつも、馬券が当たれば、それらの出費をまかなえる可能性もあると考えたそう。

次のレースでは、ワイドに加えて複勝と単勝を購入。複勝が的中し、「当たったじゃん」と喜んだものの、払戻額は馬券の購入総額には届かなかった。的中した馬券はあったが、馬券代だけでも収支はプラスにならなかったという。一方、マネージャーはプラスになっており、松田は「自分、センスないな」と感じたと振り返った。

そこで思い出したのが、日向坂46在籍時代の番組企画。メンバー同士の競技の結果を予想し、番組内のコインを賭ける企画でも、松田は予想を外していたという。「自分はもうギャンブルに向いていないんだっていうのは分かってたんですよ」と、当時を回想した。

翌日の天皇賞・秋にも挑戦、マネージャーとの違いを実感

それでも、翌11月1日に東京競馬場で行われる天皇賞・秋の大きなポスターを見て、もう一度挑戦することに。今回はスマートフォンから、3連単のボックスに加え、複勝とワイドを購入したという。

払い戻しはあったものの、再び収支はマイナス。一方、マネージャーは松田よりも少ない購入額でプラスになっていたそう。その違いに、松田は「もうまざまざと見せつけられた」と話した。

前日の分まで取り戻せていたら、自分にはセンスがあると思っていたかもしれないという松田。しかし、2日続けて収支がマイナスになり、「これからは賭けない競馬を私は楽しむことに決めました」と口にした。

競馬場では、レース終盤に高まる周囲の熱気も印象に残ったそう。「皆さんのリアクションを見るだけでも楽しいな」と、現地ならではの魅力も感じていた。

高額配当のメールに「これで調子乗ってただろうから」

その後、リスナーから「僕は過去に3連単で100円が23万円になったことがあります」という投稿が届いた。メールには、松田も高額の配当が出なくてよかったのではないか、という意見も添えられていた。

松田は「100円が23万円になるとかあるんだ」と驚き、「今回、(高額配当が)当たらなくてよかったんだな。本当にこれで調子乗ってただろうから」と反応。自身も馬券は的中していたが、高額配当の体験談を聞き、大きく当たっていた場合の自分を想像した。

続けて、「競馬で生まれたお金は競馬に当てたくなるから」と説明。得たお金を再び競馬に使わなければ、と思ってしまうタイプだと、自分の性格を分析した

一方、別のリスナーからは、見るだけでもよく、競馬の楽しみ方は人それぞれだというメールも。さらに、応援する馬を見つけ、単勝と複勝がセットになった「頑張れ馬券(応援馬券)」を買う楽しみ方も提案された。

松田は、頑張ってほしい馬や、名前に引かれる馬を応援する考え方に関心を示した。ただ、それで大きく当たれば、また買いたくなるかもしれないとも想像。プライベートではひとまず今年は「頑張れ馬券まで」というルールも検討した。

自分にちなんだ名前の馬がいたら、という話になると、それでは「頑張れ馬券」だけにとどまらないかもしれないとも。「結局例外をいっぱい作りたくなっちゃいそうですね」と笑っていた。