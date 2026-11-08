FIFA U－17女子ワールドカップモロッコ2026決勝が7日に行われ、U－17日本女子代表（リトルなでしこ）はU－17ナイジェリア女子代表と対戦した。

2014年大会以来12年ぶりの優勝を目指すリトルなでしこは、全勝でベスト4に進出し、4日に行われた準決勝ではPK戦の末に大会連覇中のU－17北朝鮮女子代表に競り勝って、決勝に駒を進めた。

試合は39分にアワウ・バシルが山なりのロングシュートを放つと、GK加登脇心羽が正面に飛んできたボールをキャッチし切れず。ボールは無情にもゴールへと吸い込まれ、ナイジェリアが先制に成功して前半を折り返した。

後半に入り、47分にはDFラインの裏に抜け出したオルエブベ・ウメジアクが飛び出してきたGK加登脇の頭上を越す鮮やかなループシュートを決め、ナイジェリアがリードを2点に広げた。

追いかけるリトルなでしこは80分、コーナーキックの流れから伊藤杏莉が頭で折り返したところを伊藤風葵が右足で流し込み、1点を返したが反撃はここまで。

このまま試合は終了し、2－1で勝利したナイジェリアが大会初優勝を達成。アフリカ勢として初めて世界の頂点に立つ歴史的な快挙を成し遂げた。一方、10年ぶりの決勝進出を果たしたリトルなでしこだったが、2014年以来12年ぶりとなる世界一には一歩届かなかった。

【スコア】

U－17日本女子代表（リトルなでしこ） 1－2 U－17ナイジェリア女子代表

【得点者】

0－1 39分 アワウ・バシル（U－17ナイジェリア女子代表）

0－2 47分 オルエブベ・ウメジアク（U－17ナイジェリア女子代表）

1－2 80分 伊藤風葵（U－17日本女子代表）

【動画】リトルなでしこは12年ぶりの優勝に一歩届かず