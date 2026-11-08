8人組グループ・timeleszが、8日に放送される日本テレビのバラエティ番組『timelesz ファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、箱根と草津の魅力を学ぶ「湯けむりクイズ決戦」に挑戦。最も多くのポイントを獲得したメンバーには、この冬、好きな温泉地を選んで本当に一人旅に出かけられる権利が与えられるが、結果発表ではまさかの波乱が待ち受ける。

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勝者は本当に温泉一人旅へ 箱根VS草津でクイズ決戦

同番組は、timeleszが様々なジャンルの“すごいお方”と出会い、ファミリア(＝仲間)になるべく新たな扉を開いていくバラエティ。

今回は、日本を代表する温泉地・箱根と草津の魅力をクイズ形式で学ぶ新企画「タビリア」を実施。温泉やグルメ、絶景、最新スポットなどをテーマに出題される「湯けむりクイズ決戦」で、メンバーたちが競い合う。

最も多くのポイントを獲得したメンバーには、この冬、箱根か草津の好きな方を選んで、実際に温泉一人旅へ出かけられる権利をプレゼント。豪華な賞品に、開始早々メンバーのテンションも最高潮となる。

さらに、それぞれの温泉地の魅力をアピールするプレゼンターとして、神田愛花と宮下草薙・宮下兼史鷹が登場。timeleszのメンバーに向けて、両温泉地の知られざる魅力を全力で伝える。

原嘉孝、草津温泉の魅力を熱弁もSNS投稿写真にツッコミ

まず紹介されるのは、群馬県の草津温泉。日本一の自然湧出量を誇る草津のシンボル「湯畑」には、意外な秘密が隠されているという。

「湯畑にある木の格子状の湯樋(ゆどい)は何のためにある?」「草津温泉の旅館で壊れやすい家電とは?」など、周囲の人にも教えたくなる温泉トリビアが次々とクイズになって登場する。

近年は若者からも人気を集める草津温泉。温泉街での食べ歩きや、SNS映えする夜のライトアップなど、温泉以外の楽しみ方も紹介される。

そんな中、実は最近草津を訪れていたという原嘉孝が、その魅力を熱弁。しかし、SNSに投稿した写真をめぐって、ほかのメンバーからツッコミが飛び出す場面もある。

富士屋ホテルの絶品グルメで珍解答連発 最後は大波乱!?

続いて紹介されるのは、神奈川県の箱根。東京から特急ロマンスカーで最速75分というアクセスの良さに加え、紅葉シーズンには箱根登山電車やロープウェーから美しい景色が楽しめる人気観光地だ。

最初に登場するのは、1878年創業の老舗「富士屋ホテル」。チャップリンが実際に宿泊したという豪華な客室や、ジョン・レノンが愛したという絶品グルメが紹介される。

さらに、ホテルで長年親しまれているビーフカレーにまつわるクイズでは、timeleszのメンバーが珍解答を連発するという。

ほかにも、まるで空に浮かんでいるような絶景を楽しめる「インフィニティ風呂」や、箱根ならではのユニークなあんぱん、足湯につかりながら食事ができるカフェなど、魅力的なスポットが続々と登場する。

箱根と草津、それぞれの魅力を前に最後まで本気でクイズに挑むメンバーたち。しかし、結果発表では思いもよらないハプニングが起こるという。

果たして、この冬の温泉一人旅を手にするのは誰なのか。そして、勝者は箱根と草津のどちらを選ぶのか。

【編集部MEMO】

timelesz

2011年11月にSexy ZoneとしてCDデビューし、2024年4月にグループ名をtimeleszへ改名。2025年には新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、8人体制となった。音楽活動に加え、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど幅広い分野で活躍。日本テレビ『timelesz ファミリア』では、様々なジャンルの人々と出会い、新たな世界や体験に挑戦している。

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