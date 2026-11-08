アイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、きょう8日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。グループのデビューまで支え続けてくれたSUPER EIGHT・横山裕への思いや、数々の逆境を乗り越えてきた道のりを振り返る。
佐野晶哉「この人がいなかったら、僕はいない」横山裕への感謝
NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演するなど、俳優としても活躍する佐野。幼い頃から歌や楽器の才能を発揮していたが、Aぇ! groupとしてデビューするまでには、数多くの逆境があったという。
そんな佐野を支え続けた恩人が、横山だった。「この人がいなかったら、僕はいない」と佐野が語るほど大きな存在である横山は、Aぇ! groupの結成に向けてメンバーたちとの関係を深めていった。
しかし当時、大学進学を控えていた佐野は、まだグループへの加入が決まっていなかったという。それでも横山は、佐野の才能を高く評価。ほかのメンバーたちも、佐野がグループに加われるよう奮闘していたことが明かされる。
そんな横山は、数々の逆境を跳ね返してきたAぇ! groupに「あっつい、ロック」を感じているという。さらに、佐野が作曲し、グループの思いを象徴する楽曲にまつわる思い出も披露する。
横山から「佐野がいてよかった」という言葉が飛び出すと、佐野は感動。そして、これまで支えてくれた横山に対して、今だからこそ誓える“恩返し”を宣言する。
14歳で人生を変えた出会い 母親が明かす幼少期の姿
佐野は幼い頃、兄の影響でミュージカルに傾倒。歌や楽器の腕を磨き、将来を嘱望される存在だった。
そんな佐野の人生を大きく変えたのが、14歳の時に見た、ある舞台だったという。その経験をきっかけに、ミュージカルに憧れていた少年はアイドルの道へ進むことになった。
番組では、佐野がアイドルを目指すきっかけを作った母親もインタビューに応じ、初公開の映像とともに、多才だった幼少期の姿を紹介する。
井ノ原快彦もデビューまでの苦難を回想
佐野を支えてきたもう1人の恩人が、井ノ原快彦だ。横山ら先輩の後押しを受けながらも、Aぇ! groupがデビューを果たすまでの道のりは決して平坦ではなかった。
グループの歩みを近くで見守ってきた井ノ原は、メンバーたちが経験した悔しさを知る存在。自身もかつてデビューを夢見ていた経験を持ち、より厳しい条件の中で夢に挑む後輩たちに思いを寄せていた。
番組では、事務所の社長も務めた井ノ原が「こういう人たちが活躍してくれたら…」という願いを込めて取った行動が明らかに。その支えに、佐野も感謝を伝える。
様々な壁にぶつかりながらも、仲間や先輩たちに支えられてデビューをつかんだAぇ! group。そんな佐野が恩人・横山にどのような“恩返し”を誓うのか、注目される。
【編集部MEMO】
佐野晶哉
2002年3月13日生まれ、兵庫県出身。アイドルグループ・Aぇ! groupのメンバー。2016年に事務所へ入所し、2019年にAぇ! groupのメンバーに選ばれる。2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。幼少期からミュージカルに親しみ、歌やドラム、作曲など多彩な才能を持つ。主な出演作に映画『20歳のソウル』『明日を綴る写真館』、ドラマ『離婚後夜』『Dr.アシュラ』、NHK連続テレビ小説『風、薫る』など。