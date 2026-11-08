アイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、きょう8日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。グループのデビューまで支え続けてくれたSUPER EIGHT・横山裕への思いや、数々の逆境を乗り越えてきた道のりを振り返る。

Aぇ! groupの佐野晶哉

佐野晶哉「この人がいなかったら、僕はいない」横山裕への感謝

NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演するなど、俳優としても活躍する佐野。幼い頃から歌や楽器の才能を発揮していたが、Aぇ! groupとしてデビューするまでには、数多くの逆境があったという。

そんな佐野を支え続けた恩人が、横山だった。「この人がいなかったら、僕はいない」と佐野が語るほど大きな存在である横山は、Aぇ! groupの結成に向けてメンバーたちとの関係を深めていった。

しかし当時、大学進学を控えていた佐野は、まだグループへの加入が決まっていなかったという。それでも横山は、佐野の才能を高く評価。ほかのメンバーたちも、佐野がグループに加われるよう奮闘していたことが明かされる。

そんな横山は、数々の逆境を跳ね返してきたAぇ! groupに「あっつい、ロック」を感じているという。さらに、佐野が作曲し、グループの思いを象徴する楽曲にまつわる思い出も披露する。

横山から「佐野がいてよかった」という言葉が飛び出すと、佐野は感動。そして、これまで支えてくれた横山に対して、今だからこそ誓える“恩返し”を宣言する。

14歳で人生を変えた出会い 母親が明かす幼少期の姿

佐野は幼い頃、兄の影響でミュージカルに傾倒。歌や楽器の腕を磨き、将来を嘱望される存在だった。

そんな佐野の人生を大きく変えたのが、14歳の時に見た、ある舞台だったという。その経験をきっかけに、ミュージカルに憧れていた少年はアイドルの道へ進むことになった。

番組では、佐野がアイドルを目指すきっかけを作った母親もインタビューに応じ、初公開の映像とともに、多才だった幼少期の姿を紹介する。

井ノ原快彦もデビューまでの苦難を回想

佐野を支えてきたもう1人の恩人が、井ノ原快彦だ。横山ら先輩の後押しを受けながらも、Aぇ! groupがデビューを果たすまでの道のりは決して平坦ではなかった。

グループの歩みを近くで見守ってきた井ノ原は、メンバーたちが経験した悔しさを知る存在。自身もかつてデビューを夢見ていた経験を持ち、より厳しい条件の中で夢に挑む後輩たちに思いを寄せていた。

番組では、事務所の社長も務めた井ノ原が「こういう人たちが活躍してくれたら…」という願いを込めて取った行動が明らかに。その支えに、佐野も感謝を伝える。

様々な壁にぶつかりながらも、仲間や先輩たちに支えられてデビューをつかんだAぇ! group。そんな佐野が恩人・横山にどのような“恩返し”を誓うのか、注目される。