俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【金言】佐野史郎が演技を学んだ名優たちを大暴露&萩本欽一のお笑い論と俳優の演技論には共通点が!?」に出演。俳優・渡瀬恒彦さんとの撮影現場でのエピソードを明かした。

佐野史郎

佐野史郎、渡瀬恒彦さんとの撮影現場での出来事を回顧

関根勤とのトークのなかで、渡瀬さんの話題になると、佐野は「亡くなる前の年だったかな」「現場で吸入器をつけて」と切り出し、京都での撮影を回顧。真夏のビルの屋上で、渡瀬さんと2人だけの長いシーンを撮影したといい、「京都の夏は暑いじゃないですか」「どんだけ……お体が悪いのにと思うんですけど」と振り返る。

撮影は2人でベンチに座るシーンだったそうで、佐野は「私語とかできる感じじゃないし」「2人、テスト終わって、いきなり僕の肩をドーンと押すんですよ」と説明。突然の出来事に「なんかやらかしたかな」と思ったという。

しかし、渡瀬さんは佐野に背中を向けるよう促し、後ろから涼しくなるスプレーをかけてくれたそう。これを聞いた関根が「優しいですね」と反応すると、佐野は「惚れちゃって」「もうメロメロですよね。そんなこと大先輩にやられたら」「やっぱり器が違うんですよね」と感激した様子で語っていた。