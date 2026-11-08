俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【金言】佐野史郎が演技を学んだ名優たちを大暴露&萩本欽一のお笑い論と俳優の演技論には共通点が!?」に出演。俳優・渡瀬恒彦さんとの撮影現場でのエピソードを明かした。

佐野史郎

佐野史郎

佐野史郎、渡瀬恒彦さんとの撮影現場での出来事を回顧

関根勤とのトークのなかで、渡瀬さんの話題になると、佐野は「亡くなる前の年だったかな」「現場で吸入器をつけて」と切り出し、京都での撮影を回顧。真夏のビルの屋上で、渡瀬さんと2人だけの長いシーンを撮影したといい、「京都の夏は暑いじゃないですか」「どんだけ……お体が悪いのにと思うんですけど」と振り返る。

撮影は2人でベンチに座るシーンだったそうで、佐野は「私語とかできる感じじゃないし」「2人、テスト終わって、いきなり僕の肩をドーンと押すんですよ」と説明。突然の出来事に「なんかやらかしたかな」と思ったという。

しかし、渡瀬さんは佐野に背中を向けるよう促し、後ろから涼しくなるスプレーをかけてくれたそう。これを聞いた関根が「優しいですね」と反応すると、佐野は「惚れちゃって」「もうメロメロですよね。そんなこと大先輩にやられたら」「やっぱり器が違うんですよね」と感激した様子で語っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超える。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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