元プロ野球選手の高橋尚成氏(※「高」は「はしごだか」)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で公開された動画「【独占!!】松井監督のもと高橋由伸&清水の最強外野手トリオが集結!! 就任直後に尚成と交わした覚悟と本音とは!? 師匠 工藤ドラゴンズに見た野球の厳しさ」に出演。現役時代、工藤公康氏からオフシーズンの過ごし方について助言を受けていたものの、それを十分に実践できなかった経験を振り返った。

工藤公康氏

工藤公康氏

高橋尚成氏が工藤公康氏から受けた助言を振り返る

中日の監督に就任した工藤公康氏が伝えた「オフは休むためにあるものじゃない」という訓示が話題に上がると、高橋氏は「それね、僕も言われたことがあって」と切り出し、巨人で現役1年目を終えた頃の出来事を振り返った。

当時について、「1年目終わって、本当にオフシーズンの過ごし方っていうのを知らなかったわけですよね」と説明。その時に工藤氏からは「オフシーズンは大事だと。休むだけじゃない。トレーニングはもちろんだし、体のケアっていうのもしなくちゃいけない」「1年間やった疲労の蓄積っていうのはかなりあるから、それを取りながらトレーニングして、有意義なオフシーズンを迎えてね」と教わっていたという。

しかし、高橋氏は「僕はやっぱりちょっと、天狗になっちゃったのかな? わかんないですけど」と前置きした上で、「1年目のオフシーズンに、トレーニングはもちろんやったんですけど、ケアのほうをおろそかにしてしまって、肩のケガをしたりとかっていうのがあったので」と打ち明けた。

そして、「工藤監督のこの一言っていうのが、かなりこれから大きな意味を持つような中日になるんじゃないかなというふうに思いますけどね」と、自身の経験を踏まえて語っていた。

【編集部MEMO】
高橋尚成氏は、読売ジャイアンツ、ニューヨーク・メッツ、横浜DeNAベイスターズなどで活躍した元プロ野球選手。NPBでの主なタイトル・表彰として、最優秀防御率1回(2007年)、最高勝率1回(2007年)、ベストナイン1回(投手部門：2007年)、最優秀投手1回(2007年)を獲得・受賞している。

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