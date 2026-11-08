6年ぶりに一人で迎えるラジオの初回。お祝いの花や差し入れ、スタッフたちの出迎えを想像していた岡村隆史だったが、ニッポン放送に到着すると、そこには思いがけない光景が広がっていた――。5日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が新たなスタートの舞台裏を明かした。

岡村隆史

6年ぶりの単独初回、ニッポン放送に到着すると…

「ちょっと、まあ、びっくりしてるというか、軽く引いてると言いますか」

番組冒頭、そんな言葉で切り出した岡村。10月29日の放送をもって相方・矢部浩之が『ナインティナインのオールナイトニッポン』を卒業し、この日から岡村が単独で番組を担当することになった。

2014年から2020年まで一人でパーソナリティを務めていた岡村にとって、今回が2度目の単独番組のスタート。ところが、初回を迎える放送局の雰囲気は、以前とはずいぶん違っていたという。

岡村は、いつものようにニッポン放送に到着した際の様子を振り返り、「もう誰もいてなくてですね」と苦笑。「前回一人で始めた時は……いやらしい話ですけど、お花やら差し入れあったんですけど、まあ何もない」と、当時との違いを明かした。

さらに、報道関係者の姿も見当たらなかったそうで、「うわ、ほんまに誰もいてないやん」と驚いたという。しばらくすると、スタッフが慌てて姿を見せたものの、岡村によれば、放送開始まで残りわずかな時間だった。

プロデューサーについても、一時は体調不良で帰ったと聞かされていたという。しかし、実際には放送直前に姿を現し、「よろしくお願いします」とあいさつ。岡村はその様子を笑いながら振り返り、初回ならではの慌ただしいやり取りを紹介した。

「まあ、しょうがないというか」と理解を示しながらも、岡村は「ちょっとまあ、寂しいなっていう」と率直な心境を口にした。

「鯛釣って持っていくよ」約束していた元ディレクターは…

そんな岡村には、もう一つ楽しみにしていたことがあった。以前、番組のディレクターを務め、現在は別の立場で仕事をしている関係者が、放送作家を通じて、初回を祝うために鯛を釣って持参すると伝えていたのだ。

岡村によれば、その関係者は釣りが好きで、前週ごろに「初回だから」「鯛釣って持っていくよ」と約束していたという。ところが、いざ初回当日になると、放送作家のもとに連絡が入った。

その内容を聞いた岡村は、思わず笑ってしまう。なんと、鯛が釣れなかったのではなく、そもそも釣りに行っていなかったというのだ。

「もう鯛どころか、もう釣りにも行ってない」

そう明かすと、岡村は「みんなどうしたんですか?」と困惑。初回を祝うはずの鯛も届かず、関係者の出迎えもまばらという状況に、「みんなどうなってんのっていう感じですけどね」とぼやいた。それでも、岡村はこの肩の力の抜けた雰囲気を、どこか前向きにも受け止めていた。

「こんなことあんねやってちょっと思いましたけど、まあ、そういうのが気楽ちゅうかね」

かつては目の前に相方がいたスタジオも、この日から新しい形に。放送作家とのやり取りや新たな試みについても語りながら、岡村は「今までとはまた全く違う新しい形の『岡村隆史のオールナイトニッポン』ができていけばいいな」と期待を寄せていた。

華やかな祝福とは少し違った、6年ぶりの単独初回。思いがけない寂しさも笑いに変えながら、岡村の新たなラジオが幕を開けた。