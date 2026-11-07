







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなったタリック・スクーバル投手を巡り争奪戦が勃発することが確実視されている。資金力に優れたドジャースでも厳しいほど価格が高騰する可能性もあるが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は流出でもOKと楽観視している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得しており、名実ともに球界トップクラスの投手といえる。そのため、仮に流出なら大ダメージになるという見方が一般的だろう。



ただ、同メディアは「ドジャースは今オフ、先発ではスクーバルとエリック・ラウアー投手がFA市場に出ている。しかし幸いなことに、チームには両投手の穴を埋められるだけの豊富な先発投手陣が揃っている」と指摘。



続けて、「来季も6人ローテを維持すると仮定すれば、中心となるのは山本由伸、大谷、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、ジャスティン・ロブレスキ、佐々木朗希の6投手となるだろう。さらに、控えの先発投手としてエメ・シーハン、ギャビン・ストーン、ランドン・ナックらも控えている。ドジャースとしてはスクーバルとの再契約を強く望んでいるだろうが、仮に引き留めに失敗したとしても、十分に対応できる戦力を備えている」と主張している。











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