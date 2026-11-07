現地時間11月6日（日本時間7日）、最も守備の優れた選手に贈られる「プラチナグラブ賞」にピート・クローアームストロング（カブス）、コディ・ベリンジャー（ヤンキース）が選出。チームゴールドグラブ賞はカブスが2年連続、ブルージェイズが直近4年で3度目の受賞を果たした。

『MLBトレードルーマーズ』はドジャースのアーロン・ベイツ打撃コーチが今季限りで退団することを報じた。ベイツ氏は2019年からアシスタント打撃コーチ、2023年からは打撃コーチを務め、3度のワールドシリーズ制覇に貢献した。

カージナルスは新GMに34歳のロブ・セルフォリオ氏を抜擢。選手としてのプロ経験はなく、イエール大卒業後の2015年にガーディアンズでフロント入り。2024年からはカージナルスのGM補佐を務めていた。

▼ ヤンキース

コディ・ベリンジャーがプラチナグラブ賞に選出

▼ ブルージェイズ

チームゴールドグラブ賞に選出

▼ ロイヤルズ

ボビー・ウィットJr.が3年連続3度目の「ハート＆ハッスル賞」

▼ ナショナルズ

中堅手のジェイコブ・ヤングと4年2300万ドルで契約合意か

▼ カブス

ピート・クローアームストロングがプラチナグラブ賞に選出

チームゴールドグラブ賞に選出

▼ カージナルス

34歳のロブ・セルフォリオ氏が新GMに就任

▼ ドジャース

アーロン・ベイツ打撃コーチと契約折り合わず、退団へ