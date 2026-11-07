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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季もチームの先発ローテーションを守ることができなかった。シーズン序盤は調子が上がらず、本来の姿を取り戻したかと思えば右手のマメで離脱となる苦しい一年を過ごし、厳しい声が寄せられている。米メディア『ロバート・ホワイティングス・ジャパン』のロバート・ホワイティング記者が言及した。



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佐々木は今季、スプリングトレーニングから乱調が目立っていた。シーズンが始まってからも調子は戻らず、不安定な投球が続いていた。



さらに、シーズン終盤には右手中指のマメを潰した影響で負傷者リスト（IL）入りを余儀なくされ、痛恨の戦線離脱となった。復帰後は安定した投球を見せていたが、ポストシーズンの先発ローテーションを勝ち取ることはできず、昨季と同様にリリーフに回っている。



最終的に佐々木は26試合の登板で5勝5敗、防御率4.49、奪三振123で今季を終えた。大きな期待を背負ってドジャースに入団したものの、いまだ期待に応えるようなシーズンを過ごせていないのが現状だ。



その佐々木について、ホワイティング氏は「彼は、山本由伸投手や今永昇太投手らが残したような実績を、まだ持ち合わせていない。沢村賞の受賞経験はなく、健康上の問題や高校時代の過労の後遺症を考えると、フルシーズンを戦い抜けることさえまだ証明できていない」と言及した。



ドジャースに入団して以降、佐々木はまだNPB時代のような圧倒的な投球を見せられていない。期待の大きさもあって批判の声も寄せられる佐々木だが、来季こそは圧倒的な投球を見せて先発ローテーションの座を一年間守り続けてほしい。











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