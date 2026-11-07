パラグアイサッカー協会は7日、日本代表およびシンガポール代表と戦う同国代表メンバーを発表した。

パラグアイ代表は11月の代表活動でシンガポール遠征を実施。現地にて開催される『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で13日にシンガポール代表、17日に日本代表との対戦を控えている。

2024年8月から指揮するグスタボ・アルファロ監督はこの連戦に向けて27名の選手を選出。南米でプレーする選手を中心にブライトンで三笘薫と同僚のMFディエゴ・ゴメスや、イプスウィッチで前田大然とチームメイトのFWフリオ・エンシソらも順当に選出されている。

なお、17日に控える日本代表vsパラグアイ代表は21時10分キックオフ予定で、日本テレビ系で全国ネット生中継／TVerライブ配信されるほか、U-NEXTで（有料ライブ配信）／見逃し配信されることが発表されている。

招集されたメンバーは以下の通り。

▼GK

オルランド・ヒル（リール／フランス）

ガストン・オルベイラ（オリンピア）

サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）

ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）

▼DF

グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）

マテオ・ガマーラ（オリンピア）

マウロ・コロネル（ナシオナル）

フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）

アラン・ベニテス（リベルタ）

▼MF

ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）

ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）

エドゥアルド・デルマス（オリンピア）

ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）

マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）

マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）

ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）

▼FW

ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）

グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）

アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）

ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）

ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）