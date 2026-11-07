パラグアイサッカー協会は7日、日本代表およびシンガポール代表と戦う同国代表メンバーを発表した。
パラグアイ代表は11月の代表活動でシンガポール遠征を実施。現地にて開催される『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で13日にシンガポール代表、17日に日本代表との対戦を控えている。
2024年8月から指揮するグスタボ・アルファロ監督はこの連戦に向けて27名の選手を選出。南米でプレーする選手を中心にブライトンで三笘薫と同僚のMFディエゴ・ゴメスや、イプスウィッチで前田大然とチームメイトのFWフリオ・エンシソらも順当に選出されている。
なお、17日に控える日本代表vsパラグアイ代表は21時10分キックオフ予定で、日本テレビ系で全国ネット生中継／TVerライブ配信されるほか、U-NEXTで（有料ライブ配信）／見逃し配信されることが発表されている。
招集されたメンバーは以下の通り。
▼GK
オルランド・ヒル（リール／フランス）
ガストン・オルベイラ（オリンピア）
サンティアゴ・ロハス（ナシオナル）
ファクンド・インスフラン（アル・ワフダ／UAE）
▼DF
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
フニオール・アロンソ（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
クレヴァー・フェレイラ（CAトゥクマン／アルゼンチン）
マテオ・ガマーラ（オリンピア）
マウロ・コロネル（ナシオナル）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
アラン・ベニテス（リベルタ）
▼MF
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ヒューゴ・クエンカ（セルタ／スペイン）
エドゥアルド・デルマス（オリンピア）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（インテル・マイアミ／MLS）
マティアス・ビジャサンティ（グレミオ／ブラジル）
ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／MLS）
▼FW
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／イングランド）
グスタボ・カバジェロ（サントス／ブラジル）
アラン・ヴェルク（ラヌース／アルゼンチン）
ヒューゴ・ベニテス（ナシオナル）
ロベルト・モラレス（UNAMプーマス／メキシコ）