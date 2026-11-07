







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは7日、田中幹也内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



田中は東海大菅生高、亜細亜大を経て、2022年ドラフト6位で中日に入団。俊足と広い守備範囲を持ち味とする内野手で、ルーキーイヤーの2023年はオープン戦で右肩を脱臼。手術を受けた影響で、一軍出場を果たせなかった。



翌2024年は一軍で112試合に出場し、打率.224、2本塁打、23打点、5盗塁を記録。



プロ3年目の昨季は95試合に出場して打率.270、1本塁打、21打点、12盗塁をマークするなど、二塁手として存在感を示した。



さらなる飛躍を目指した今季は開幕スタメンをつかんだものの、ヤクルト戦で守備中に左肩を強打し、脱臼。



約1か月の離脱を経て一軍復帰を果たしたが、プロ4年目の今季は自己最少となる84試合の出場にとどまり、220打数53安打、打率.241、1本塁打、12打点、9盗塁を記録。打率、打点、盗塁数はいずれも前年を下回った。



さらに、今オフは出場機会を増やすため、従来の内野守備に加えて外野にも挑戦。来季は持ち前の守備力に磨きをかけるとともに、起用の幅を広げ、再びレギュラー争いに食い込みたいところだ。

















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