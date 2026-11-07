







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、40人枠の整理を進める中で、ブロック・スチュワート投手とジェイク・カズンズ投手をノンテンダーとする可能性がある。両投手とも今季は好成績を残したものの、今後の補強や有望株の保護を考えると、ロースター枠の価値の方が高くなるという。米メディア『ドジャース・ウェイ』のドリュー・コック記者が11月3日（日本時間4日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースの40人枠は現在37人が登録されており、現時点で上限を超過しているわけではない。ただし、トレードやフリーエージェント（FA）で新戦力を加えることを考えれば、今後さらに枠を空ける必要が出てくる。



そこで名前が挙がったのがスチュワートとカズンズだ。スチュワートは今季28試合に登板し、防御率2.70、FIP3.81を記録。カズンズも38イニングで防御率2.37、FIP4.06と結果を残した。



それでもドジャースにとっては合計約300万ドル（約4.8億円）の年俸よりも、40人枠の2枠の方が重要になる可能性がある。スチュワートにはマイナーオプションが残っておらず、カズンズも残り1回で、ロースター運用の柔軟性という点も判断材料になる。



構想外の可能性が出てきた両投手について、コック氏は「今月下旬にはノンテンダーの期限が迫っている。スチュワートとカズンズは、最初のロースター整理を乗り切れる可能性はあるものの、彼らは極めて危うい立場にいるだろう」と言及した。



ドジャースは毎年のようにオフシーズンに積極的な補強に動いている。現状では枠にわずかな空きがあるとはいえ、来季のワールドシリーズ制覇に向けた大型補強を推し進める以上、実績ある選手に対しても非情な決断を下すことになりそうだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】