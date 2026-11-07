







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、チームの高齢化が進んでいることが問題視されている。来季以降は世代交代のため、徐々に選手を入れ替えていく必要がある中、米メディア『ドジャースウェイ』はアレックス・コール内野手の立場を不安視している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



現在32歳のコールは昨季途中、ワシントン・ナショナルズからトレードでドジャースに加入。主に控え要員として、今季までに計126試合に出場している。



そのコールについて、同メディアは「MLB.comが予想するドジャースのロースターでは、ホスエ・デポーラ外野手が左翼レギュラーに起用されている。その場合、コールは第4の外野手という役割を担うことになる。彼はロサンゼルスで過ごした過去2シーズン、その役割を十分にこなせることを証明してきた。しかし、デポーラ、アンディ・パヘス、カイル・タッカーの3外野手いずれかが離脱した場合、彼に長期間レギュラーを任せるのは難しい」と指摘。



続けて、「そこで候補に浮上するのがザック・エアハード外野手だ。彼は今季、3Aで打率.291、出塁率.400、長打率.472、20本塁打、28盗塁を記録した。彼が加われば、ベンチに不足している若さと高い身体能力をもたらすことができる」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】