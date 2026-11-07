2026／27明治安田J1リーグ第14節の6試合が7日に行われた。

FC東京は王者・鹿島アントラーズ相手に盤石の勝利で首位の座をがっちりキープ。9試合連続無失点で2021年の名古屋グランパスが持つJ1リーグ記録に並んだ。

柏レイソルは山内日向汰が古巣の川崎フロンターレを相手に2得点の活躍。3連勝を達成し、8日に直接対決を控えるサンフレッチェ広島とFC町田ゼルビアをかわして暫定2位に浮上した。

東京ヴェルディは清水エスパルスを下して3連勝。敗れた清水は無得点での4連敗となった。東京Vは得失点差で清水を上回り、暫定14位に浮上した。

京都サンガF.C.は名古屋グランパスを破って今季初の連勝。京都は名古屋を勝ち点で追い抜き暫定11位に浮上した。

ファジアーノ岡山をホームに迎えた横浜F・マリノスは、1－1で迎えた後半立ち上がりに退場者を出したが、数的不利で耐えて勝ち点「1」を獲得した。

塚原真也監督を解任した最下位アビスパ福岡は、村上佑介ヘッドコーチの暫定体制でV・ファーレン長崎との九州ダービーに臨んだ。城福浩新監督がスタンドから見守るなか、10分に長崎の先制を許したが、70分に碓井聖生が同点ゴールを挙げ、試合は痛み分けに終わった。

今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J1第14節

▼11月7日（土）

清水エスパルス 0－1 東京ヴェルディ

横浜F・マリノス 1－1 ファジアーノ岡山

名古屋グランパス 0－2 京都サンガF.C.

FC東京 2－0 鹿島アントラーズ

アビスパ福岡 1－1 V・ファーレン長崎

柏レイソル 2－1 川崎フロンターレ

▼11月8日（日）

14:00 FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島

14:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ

15:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪

17:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 FC東京（33／＋25）

2位 柏（31／＋11）

3位 広島（29／＋22）

4位 町田（28／＋20）

5位 神戸（26／＋9）

6位 鹿島（23／＋5）

7位 横浜FM（22／＋6）

8位 川崎F（22／＋4）

9位 浦和（21／－6）

10位 岡山（17／－6）

11位 京都（16／－4）

12位 名古屋（14／－8）

13位 C大阪（14／－10）

14位 東京V（14／－10）

15位 清水（14／－13）

16位 長崎（13／－5）

17位 G大阪（12／－7）

18位 千葉（10／－9）

19位 水戸（9／－13）

20位 福岡（8／－11）