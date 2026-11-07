FC東京が安定感のある強さで首位をキープ [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J1リーグ第14節の6試合が7日に行われた。

　FC東京は王者・鹿島アントラーズ相手に盤石の勝利で首位の座をがっちりキープ。9試合連続無失点で2021年の名古屋グランパスが持つJ1リーグ記録に並んだ。

　柏レイソルは山内日向汰が古巣の川崎フロンターレを相手に2得点の活躍。3連勝を達成し、8日に直接対決を控えるサンフレッチェ広島とFC町田ゼルビアをかわして暫定2位に浮上した。

　東京ヴェルディは清水エスパルスを下して3連勝。敗れた清水は無得点での4連敗となった。東京Vは得失点差で清水を上回り、暫定14位に浮上した。

　京都サンガF.C.は名古屋グランパスを破って今季初の連勝。京都は名古屋を勝ち点で追い抜き暫定11位に浮上した。

　ファジアーノ岡山をホームに迎えた横浜F・マリノスは、1－1で迎えた後半立ち上がりに退場者を出したが、数的不利で耐えて勝ち点「1」を獲得した。

　塚原真也監督を解任した最下位アビスパ福岡は、村上佑介ヘッドコーチの暫定体制でV・ファーレン長崎との九州ダービーに臨んだ。城福浩新監督がスタンドから見守るなか、10分に長崎の先制を許したが、70分に碓井聖生が同点ゴールを挙げ、試合は痛み分けに終わった。

　今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J1第14節

▼11月7日（土）
清水エスパルス　0－1　東京ヴェルディ
横浜F・マリノス　1－1　ファジアーノ岡山
名古屋グランパス　0－2　京都サンガF.C.
FC東京　2－0　鹿島アントラーズ
アビスパ福岡　1－1　V・ファーレン長崎
柏レイソル　2－1　川崎フロンターレ

▼11月8日（日）
14:00　FC町田ゼルビア　vs　サンフレッチェ広島
14:00　ヴィッセル神戸　vs　浦和レッズ
15:00　ガンバ大阪　vs　セレッソ大阪
17:00　ジェフユナイテッド千葉　vs　水戸ホーリーホック

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　FC東京（33／＋25）
2位　柏（31／＋11）
3位　広島（29／＋22）
4位　町田（28／＋20）
5位　神戸（26／＋9）
6位　鹿島（23／＋5）
7位　横浜FM（22／＋6）
8位　川崎F（22／＋4）
9位　浦和（21／－6）
10位　岡山（17／－6）
11位　京都（16／－4）
12位　名古屋（14／－8）
13位　C大阪（14／－10）
14位　東京V（14／－10）
15位　清水（14／－13）
16位　長崎（13／－5）
17位　G大阪（12／－7）
18位　千葉（10／－9）
19位　水戸（9／－13）
20位　福岡（8／－11）