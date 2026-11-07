2026／27明治安田J1リーグ第14節の6試合が7日に行われた。
FC東京は王者・鹿島アントラーズ相手に盤石の勝利で首位の座をがっちりキープ。9試合連続無失点で2021年の名古屋グランパスが持つJ1リーグ記録に並んだ。
柏レイソルは山内日向汰が古巣の川崎フロンターレを相手に2得点の活躍。3連勝を達成し、8日に直接対決を控えるサンフレッチェ広島とFC町田ゼルビアをかわして暫定2位に浮上した。
東京ヴェルディは清水エスパルスを下して3連勝。敗れた清水は無得点での4連敗となった。東京Vは得失点差で清水を上回り、暫定14位に浮上した。
京都サンガF.C.は名古屋グランパスを破って今季初の連勝。京都は名古屋を勝ち点で追い抜き暫定11位に浮上した。
ファジアーノ岡山をホームに迎えた横浜F・マリノスは、1－1で迎えた後半立ち上がりに退場者を出したが、数的不利で耐えて勝ち点「1」を獲得した。
塚原真也監督を解任した最下位アビスパ福岡は、村上佑介ヘッドコーチの暫定体制でV・ファーレン長崎との九州ダービーに臨んだ。城福浩新監督がスタンドから見守るなか、10分に長崎の先制を許したが、70分に碓井聖生が同点ゴールを挙げ、試合は痛み分けに終わった。
今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。◆■J1第14節
▼11月7日（土）
清水エスパルス 0－1 東京ヴェルディ
横浜F・マリノス 1－1 ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 0－2 京都サンガF.C.
FC東京 2－0 鹿島アントラーズ
アビスパ福岡 1－1 V・ファーレン長崎
柏レイソル 2－1 川崎フロンターレ
▼11月8日（日）
14:00 FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島
14:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ
15:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪
17:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 FC東京（33／＋25）
2位 柏（31／＋11）
3位 広島（29／＋22）
4位 町田（28／＋20）
5位 神戸（26／＋9）
6位 鹿島（23／＋5）
7位 横浜FM（22／＋6）
8位 川崎F（22／＋4）
9位 浦和（21／－6）
10位 岡山（17／－6）
11位 京都（16／－4）
12位 名古屋（14／－8）
13位 C大阪（14／－10）
14位 東京V（14／－10）
15位 清水（14／－13）
16位 長崎（13／－5）
17位 G大阪（12／－7）
18位 千葉（10／－9）
19位 水戸（9／－13）
20位 福岡（8／－11）