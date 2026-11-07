今日の運勢 11月8日（日）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月8日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月8日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。好きな人、仲良くなりたい人に積極的に話しかけてみましょう。ラッキーカラーはピンク。成長に繋がりそうな日です。今日は視野を広く持つことを心掛けて、色々なものに目を向けてみましょう。海外のことに関心を寄せるのも良さそうです。好調な運気です。今日は直感やインスピレーションも冴えやすいので、何かを選ぶ際は、直感を参考に選択をしてみましょう。ラッキーカラーはゴールド。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をしたりしましょう。家族と時間を過ごしたり、お家時間を満喫したりするのも良さそうです。コミュニケーションが活発な運気で、人付き合いが広がっていきそうです。今日は積極的に人と関わっていきましょう。対話を通じて新たな発見がありそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがありそうです。今日は深い話をするのも良い日です。日頃話しにくいことを話してみるのも良さそうです。趣味が充実しやすく、友達付き合いが活発な運気です。今日は友達に連絡をしてみたり、好きなことにとことん打ち込む時間を持ったりするのも良さそうです。金運が好調です。今日はお金に関することを見直したり、今後の理想と現実の両方を見つめてみたりすると良さそうです。夜は好きなものを食べましょう。仕事の忙しさが目立ちそうです。今日は頼りにされることも多そうですが、頑張りすぎず、周りにサポートを求めながら過ごしてみましょう。疲れを癒せると良い日です。今日はマッサージを受けたり、オフの時間を過ごしたりするようにしましょう。温泉や銭湯での息抜きの時間を持つのも良さそうです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを振り返って思考の整理をする時間を持ってみましょう。不要に感じるものがあれば手放せると良さそうです。気疲れに注意したい日です。今日はなるべく1人の時間を過ごすようにしましょう。夜は早めに寝ることがおすすめです。ラッキードリンクはハーブティー。今日は心身のケアをする時間を持つようにしましょう。お風呂にゆっくりと浸かったりするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/