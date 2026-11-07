2026／27明治安田J2リーグ第16節の6試合が7日に行われた。
アルビレックス新潟はFC今治を下して首位の座を堅持。追いかけるカターレ富山、横浜FCはともに3連勝で新潟との勝ち点差「1」をキープしている。
宮崎は徳島ヴォルティスに逆転勝利となり破竹の5連勝を達成。いわきFCは道脇豊らの得点でモンテディオ山形の連勝を止めて2試合ぶり白星。ブラウブリッツ秋田は大分トリニータに逆転勝利で3試合ぶりの勝ち点「3」を挙げた。
今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。◆■J2第16節
▼11月7日（土）
ブラウブリッツ秋田 2－1 大分トリニータ
いわきFC 2－0 モンテディオ山形
横浜FC 4－0 藤枝MYFC
アルビレックス新潟 1－0 FC今治
徳島ヴォルティス 1－2 テゲバジャーロ宮崎
サガン鳥栖 1－2 カターレ富山
▼11月8日（日）
13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 北海道コンサドーレ札幌
14:00 栃木シティ vs RB大宮アルディージャ
14:00 ジュビロ磐田 vs 湘南ベルマーレ
15:00 ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 新潟（32／－1）
2位 横浜FC（31／＋15）
3位 富山（31／＋14）
4位 宮崎（29／＋9）
5位 大宮（27／＋9）
6位 仙台（27／＋9）
7位 いわき（23／＋4）
8位 札幌（23／＋2）
9位 大分（22／＋5）
10位 磐田（22／＋2）
11位 湘南（22／＋1）
12位 秋田（20／0）
13位 鳥栖（20／－3）
14位 山形（19／－2）
15位 徳島（17／－5）
16位 藤枝（16／－4）
17位 八戸（14／－14）
18位 栃木C（12／－7）
19位 今治（12／－16）
20位 甲府（12／－18）