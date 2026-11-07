2026／27明治安田J2リーグ第16節の6試合が7日に行われた。

アルビレックス新潟はFC今治を下して首位の座を堅持。追いかけるカターレ富山、横浜FCはともに3連勝で新潟との勝ち点差「1」をキープしている。

宮崎は徳島ヴォルティスに逆転勝利となり破竹の5連勝を達成。いわきFCは道脇豊らの得点でモンテディオ山形の連勝を止めて2試合ぶり白星。ブラウブリッツ秋田は大分トリニータに逆転勝利で3試合ぶりの勝ち点「3」を挙げた。

今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第16節

▼11月7日（土）

ブラウブリッツ秋田 2－1 大分トリニータ

いわきFC 2－0 モンテディオ山形

横浜FC 4－0 藤枝MYFC

アルビレックス新潟 1－0 FC今治

徳島ヴォルティス 1－2 テゲバジャーロ宮崎

サガン鳥栖 1－2 カターレ富山

▼11月8日（日）

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 栃木シティ vs RB大宮アルディージャ

14:00 ジュビロ磐田 vs 湘南ベルマーレ

15:00 ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟（32／－1）

2位 横浜FC（31／＋15）

3位 富山（31／＋14）

4位 宮崎（29／＋9）

5位 大宮（27／＋9）

6位 仙台（27／＋9）

7位 いわき（23／＋4）

8位 札幌（23／＋2）

9位 大分（22／＋5）

10位 磐田（22／＋2）

11位 湘南（22／＋1）

12位 秋田（20／0）

13位 鳥栖（20／－3）

14位 山形（19／－2）

15位 徳島（17／－5）

16位 藤枝（16／－4）

17位 八戸（14／－14）

18位 栃木C（12／－7）

19位 今治（12／－16）

20位 甲府（12／－18）