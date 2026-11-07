　2026／27明治安田J2リーグ第16節の6試合が7日に行われた。

　アルビレックス新潟はFC今治を下して首位の座を堅持。追いかけるカターレ富山、横浜FCはともに3連勝で新潟との勝ち点差「1」をキープしている。

　宮崎は徳島ヴォルティスに逆転勝利となり破竹の5連勝を達成。いわきFCは道脇豊らの得点でモンテディオ山形の連勝を止めて2試合ぶり白星。ブラウブリッツ秋田は大分トリニータに逆転勝利で3試合ぶりの勝ち点「3」を挙げた。

　今節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第16節

▼11月7日（土）
ブラウブリッツ秋田　2－1　大分トリニータ
いわきFC　2－0　モンテディオ山形
横浜FC　4－0　藤枝MYFC
アルビレックス新潟　1－0　FC今治
徳島ヴォルティス　1－2　テゲバジャーロ宮崎
サガン鳥栖　1－2　カターレ富山

▼11月8日（日）
13:00　ヴァンラーレ八戸　vs　北海道コンサドーレ札幌
14:00　栃木シティ　vs　RB大宮アルディージャ
14:00　ジュビロ磐田　vs　湘南ベルマーレ
15:00　ベガルタ仙台　vs　ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　新潟（32／－1）
2位　横浜FC（31／＋15）
3位　富山（31／＋14）
4位　宮崎（29／＋9）
5位　大宮（27／＋9）
6位　仙台（27／＋9）
7位　いわき（23／＋4）
8位　札幌（23／＋2）
9位　大分（22／＋5）
10位　磐田（22／＋2）
11位　湘南（22／＋1）
12位　秋田（20／0）
13位　鳥栖（20／－3）
14位　山形（19／－2）
15位　徳島（17／－5）
16位　藤枝（16／－4）
17位　八戸（14／－14）
18位　栃木C（12／－7）
19位　今治（12／－16）
20位　甲府（12／－18）