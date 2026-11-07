7人組グループ・IMP.の日本テレビでの初冠番組『IMP.って好?』(毎週木曜24:59～ ※全8回)が、2027年1月7日にスタートする。メンバー7人が町中華を営む家族や店員などに扮し、とにかく明るい安村や週替わりの芸人ゲストと、1話完結のドタバタコメディを繰り広げる。

IMP.の7人が町中華の家族や店員に とにかく明るい安村も出演

QREATIONが制作を担当する同番組は、IMP.のメンバー7人が、ある家族経営の町中華を舞台に、毎週巻き起こる様々なトラブルに挑むシチュエーションコメディ。7人は、家族や店員、仕入れ業者のお兄さん、常連客など、それぞれ個性豊かなキャラクターに扮し、毎回異なる騒動に巻き込まれながら、1話完結の物語を演じる。

さらに、とにかく明るい安村がレギュラー出演。毎週、スペシャルゲストとして人気芸人1組も登場し、IMP.のメンバーとドタバタコメディを繰り広げる。

番組では、普段のアーティスト活動とは異なるメンバーの魅力や、ここでしか見られないキャラクター、衣装も見どころ。コメディを演じる中で、メンバーの素顔が垣間見える仕掛けも用意されているという。

現時点で7人それぞれがどの役を演じるのかは明かされておらず、週替わりの芸人ゲストとともに、放送直前に詳細が発表される予定だ。

新曲「おちゃらけラッキーDay!」がテーマ曲に決定

また、番組のテーマ曲には、IMP.が歌う新曲「おちゃらけラッキーDay!」が決定した。同曲は、今回の番組のために書き下ろされた楽曲で、これまでとは異なるメンバーの魅力や表情が楽しめるという。番組側も「ぜひ皆さんも一緒に踊ってみてください!」と呼びかけている。

楽曲は、12月14日に発売されるIMP.の3rdアルバム『PERIOD.』に収録される。