全国無料のBS放送局BS10が運営するMリーグチーム『BEAST X(ビーストテン)』は、2027年2月4日(木)に、スタジアムシティホテル長崎内 THE CLUB NAGASAKIにてチーム公式パブリックビューイング『BEAST X パブリックビューイング in長崎 ～狼たちの夜会～』を開催することを発表した。

東城りお選手、下石戟選手が登壇！選手と共にMリーグの熱戦をリアルタイム観戦 - 『BEAST X パブリックビューイング in長崎 ～狼たちの夜会～』2027年2月4日(木)

昨シーズン、惜しくも4位という悔しい結果に終わった「BEAST X」。あと一歩で逃した栄冠への渇望を胸に、今シーズンは「HUNGRY(ハングリー)」をテーマに掲げ、これまで以上に貪欲に勝利へと食らいついていく。

本イベントは、そんな勝利へと突き進む選手たちと、日頃から応援するサポーターをつなぐ特別な場。昨シーズンデイリーダブルを勝ち取るなど大反響を呼んだチームイベントが、本年度はさらにパワーアップ。極上のホスピタリティと長崎の美しい眺望が広がる洗練された空間「THE CLUB NAGASAKI」で、「BEAST X」の手に汗握る熱い対局を観戦・体験できる、今夜限りの特別なエンターテインメントが提供される。

当日の詳細なプログラムや、ここでしか手に入らないプレミアムな限定グッズ等の情報は後日解禁予定となっているので、続報に期待したい。詳細は専用ページにて。

『BEAST X パブリックビューイング in長崎 ～狼たちの夜会～』イベント概要

＜イベント名＞

BEAST X パブリックビューイング in長崎 ～狼たちの夜会～

＜開催日時＞

2027年2月4日(木)夕方5：00開場 / よる6：00開演

※イベントの最大延長はよる11：00までを予定。

試合が長引いた場合は、よる10：45を過ぎた局を最後の局となる。

※事前グッズ販売は午後3：30からを予定。

＜開催場所＞

スタジアムシティホテル長崎14階 THE CLUB NAGASAKI

＜出演者＞

東城りお、下石戟、襟川麻衣子(MC)

＜試合対戦カード＞

試合対戦カード：BEAST X、EX風林火山、KADOKAWAサクラナイツ、セガサミーフェニックス

＜スケジュール(予定)＞

2027年2月4日(木)

・受付・事前グッズ販売 / 午後3：30～夕方5：30

・客席開場 / 夕方5：00

・開演 / よる6：00

・試合開始 / よる7：00

※スケジュールは変更となる可能性がある。

2027年2月5日(金)

東城選手・下石選手と一緒に回ろう！長崎スタジアムシティツアー 午前中を予定

※『大迫力！プレミアム狼援シート(ツアー込み9』購入者のみ

※スタジアムツアーのみ。アリーナツアーはない。

※イベントの時間、内容は変更になる可能性がある。

今回より豪華特典付きのVIP席が新登場！イベントチケット販売概要

本年度のイベントでは、昨年度から席種を一新し、より魅力的で多彩な観戦スタイルを用意。最大の目玉となるのは、限定1組様向けに新設された「VIP BOX」。このチケットはスタジアムシティホテル長崎での宿泊込みとなり、BEAST Xのグッズが盛りだくさんのBEAST Xルームに泊まることができる。さらに、イベント前の時間帯(午後1：00～午後3：00を予定)に、宿泊部屋で直接選手と一緒に麻雀が打てるという、ファンにとっては夢のような超豪華特典となっている。

また、イベント翌日となる2月5日(金)の午前中には、選手と一緒に長崎スタジアムシティを巡る限定ツアー込みのチケット『熱狂度MAX！プレミアム狼援シート(ツアー込み)』も販売される。友人同士で盛り上がれるソファシートから、試合をじっくり堪能できるプレミアムシートまで、様々なニーズに応えるチケットが用意される。

販売は11月中旬にBEAST Xオフィシャルサポーター限定で先行開始予定となっている。

＜チケット券種・料金(税込)＞

①熱狂度MAX！プレミアム狼援シート(ツアー込み)：27,000円

②熱狂度MAX！プレミアム狼援シート：20,000円

③大迫力！全力狼援シート：12,000円

④視界良好！正面カウンターシート：9,500円

⑤気軽に楽しめる！テーブルシート：9,500円

⑥気軽に楽しめる！カウンターシート：8,000円

⑦みんなで狼援！ソファシート：70,000円

【V】限定1組 VIP BOX：300,000円

※「ツアー込み」以外のチケットには、翌日のスタジアムツアーはない。

※「みんなで狼援！ソファシート」は、ブロックごとの販売となり、左右1ブロックずつとなる。最大5名で、1名でも5名でも1ブロック70,000円となる。

※「限定1組 VIP BOX」は最大4名で、1名でも4名でも300,000円となる。イベント前の同日午後1：00～午後3：00で選手との特別対局を予定。

＜チケット販売スケジュール＞

・オフィシャルサポーター先行販売

11月中旬予定

※詳細・購入はサポーターオフィシャルブログまたはメルマガなどで告知される。

・一般販売

先行販売終了後に開始予定

※販売スケジュールについては、随時イベント公式サイトやSNSで告知される。