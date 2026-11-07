バスクサッカー連盟は6日、11月14日にベネズエラ代表と対戦するバスク代表のメンバー22名を発表した。

バスク地方の代表は、国際サッカー連盟（FIFA）や欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟しておらず、ワールドカップやEUROへの出場資格は有していない。それでも、最初の対外試合となった1915年1月以降、紆余曲折がありながらも定期的に活動を継続しており、近年は1年に1度のペースで国際親善試合を行っている。

1年ぶりの活動では、14日にベネズエラ代表と『サン・マメス』で対戦を予定。チームを率いるハゴバ・アラサテ監督は、GKケパ・アリサバラガなど22名を招集した。

バスク代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

アイトール・フェルナンデス（オサスナ）

ケパ・アリサバラガ（アーセナル）

▼DF

ジョン・パチェコ（レアル・ソシエダ）

エイナル・ガリレア（マラガ）

ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）

イニゴ・ アルギビデ（オサスナ）

イゴール・スベルディア（レアル・ソシエダ）

ウーゴ・リンコン（アスレティック・ビルバオ）

アイエン・ムニョス（レアル・ソシエダ）

ヨハネコ・ルイ・ジャン（アスレティック・ビルバオ）

▼MF

ベニャト・トゥリエンテス（レアル・ソシエダ）

パブロ・イバニェス（アラベス）

アンデル・ゲバラ（アラベス）

ホン・グリディ（セビージャ）

ミケル・ハウレギサール（アスレティック・ビルバオ）

アシエル・オサンベラ（オサスナ）

▼FW

キケ・バルハ（オサスナ）

イニゴ・ビセンテ（ラシン・サンタンデール）

オイアン・サンセト（アスレティック・ビルバオ）

アシエル・ビジャリブレ（ラシン・サンタンデール）

ウナイ・ゴメス（ウディネーゼ）

ガイスカ・ララサバル（ボルトン）