バスクサッカー連盟は6日、11月14日にベネズエラ代表と対戦するバスク代表のメンバー22名を発表した。
バスク地方の代表は、国際サッカー連盟（FIFA）や欧州サッカー連盟（UEFA）に加盟しておらず、ワールドカップやEUROへの出場資格は有していない。それでも、最初の対外試合となった1915年1月以降、紆余曲折がありながらも定期的に活動を継続しており、近年は1年に1度のペースで国際親善試合を行っている。
1年ぶりの活動では、14日にベネズエラ代表と『サン・マメス』で対戦を予定。チームを率いるハゴバ・アラサテ監督は、GKケパ・アリサバラガなど22名を招集した。
バスク代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
アイトール・フェルナンデス（オサスナ）
ケパ・アリサバラガ（アーセナル）
▼DF
ジョン・パチェコ（レアル・ソシエダ）
エイナル・ガリレア（マラガ）
ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
イニゴ・ アルギビデ（オサスナ）
イゴール・スベルディア（レアル・ソシエダ）
ウーゴ・リンコン（アスレティック・ビルバオ）
アイエン・ムニョス（レアル・ソシエダ）
ヨハネコ・ルイ・ジャン（アスレティック・ビルバオ）
▼MF
ベニャト・トゥリエンテス（レアル・ソシエダ）
パブロ・イバニェス（アラベス）
アンデル・ゲバラ（アラベス）
ホン・グリディ（セビージャ）
ミケル・ハウレギサール（アスレティック・ビルバオ）
アシエル・オサンベラ（オサスナ）
▼FW
キケ・バルハ（オサスナ）
イニゴ・ビセンテ（ラシン・サンタンデール）
オイアン・サンセト（アスレティック・ビルバオ）
アシエル・ビジャリブレ（ラシン・サンタンデール）
ウナイ・ゴメス（ウディネーゼ）
ガイスカ・ララサバル（ボルトン）