







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなったタリック・スクーバル投手の去就が注目されている。再契約のためには熾烈な争奪戦を勝ち抜く必要があるが、米メディア『ドジャーブルー』は、スピード決着を狙って動いた方がいいのではと主張している。



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同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者によると、スクーバルは現行の労使協定が失効する前に、いずれかの球団と契約を結ぶと予想されている。FA市場で最大の注目を集める彼にとって、可能な限り高額な契約を勝ち取る最大のチャンスは、事実上の期限となる12月1日より前に訪れるかもしれない」と言及。



続けて、「この状況はドジャースにとって、再契約を実現する最大のチャンスとなる可能性がある。球団オーナー側がサラリーキャップの導入、あるいは高額な支出に対するより厳しいペナルティーの導入を実現させた場合、契約をまとめるだけの余力を確保できる可能性は極めて低い。新協定にサラリーキャップ制度が盛り込まれない可能性もあるが、契約を提示する機会を確実に確保するためには、期限を迎える前に契約を成立させるしかないだろう」と記している。



新協定を巡ってはMLBやオーナー側がサラリーキャップ導入を2027年から2028年へ延期する案を提示するも、選手会側が即反発したことも伝えられている。先行きは極めて不透明なだけに、とにかく早く話をまとめようとする動きが出ても不思議ではなさそうだ。











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