堺雅人主演のTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)で、10月18日放送の第21話に登場し、大きな反響を呼んだ「別班儀礼曲」が、11月9日から先行配信される。同作の音楽総監督を務める千住明氏が作曲した楽曲で、放送後にはSNSでカバー動画が相次ぐなど話題になっている。

乃木の指示で流れた「別班儀礼曲」に反響

「別班儀礼曲」は、第21話で自衛隊直轄の非公認組織「別班」のメンバーが奪還作戦を繰り広げる中で登場した楽曲。

中国の諜報組織「シンシー」に拉致された別班員の救出に成功した乃木憂助(堺雅人)たちは、ゴルバド共和国・ガラマン空港からの脱出を図る。そんな中、飛行機が離陸する直前、乃木の指示によって流されたのが「別班儀礼曲」だった。

別班員たちが曲を聴いて姿勢を正す印象的なシーンとなり、放送後にはSNSで「別班でもないのに泣きそう」といった感動の声が続出。カバー動画も相次いで投稿されるなど、劇中で突如登場した楽曲が大きな注目を集めた。

この反響を受け、『VIVANT』の音楽総監督・千住氏が手がけた「別班儀礼曲」の先行配信が決定した。

アゼルバイジャンの国民的歌手が参加した楽曲も同時配信

さらに、11月9日には、第2シーズンから新たに追加されたテーマ曲「Qarabağ Şikəstəsi (カラバフ・シケステシ) in VIVANT」も同時配信される。

同曲には、アゼルバイジャンの国民的歌手であるアリム・ガシモフとファルガナ・ガシモヴァが参加。2人は親子で、アゼルバイジャンの伝統音楽「ムガーム」の歌手として国内外で活動し、数々の音楽賞や文化賞を受賞している。

一方、千住氏はこれまでにもドラマ『高校教師』『家なき子』『砂の器』『流星ワゴン』、映画『黄泉がえり』『追憶』『こんにちは、母さん』など、数多くの作品で音楽を担当。2025年度には文化庁長官特別表彰を受けている。

『VIVANT』は、11月8日21時から第24話となる最終回を放送。シリーズの完結を迎えた翌日に、話題の楽曲が配信されることになる。