日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、6日に配信された自身のポッドキャスト番組『水卜麻美の しごとじゃないラジオ』(毎週金曜20:00頃配信)の初回で、日常生活では周囲に会話が聞こえないよう、目の前の相手だけに届く小さな声で話すようになったことを明かした。

水卜麻美アナ

飲食店での会話が近くの記者に「だだ漏れだった」

水卜アナは、普段の話し方について「声がちっちゃくてですね」と説明。テレビの生放送では、朝の情報番組らしい明るく大きな声で話しているものの、日常生活では声のトーンが大きく異なるという。

その背景には、アナウンサーという仕事ならではの経験があった。以前、飲食店で会話していた際の出来事を振り返り、「自分の席の隣の隣の隣くらいに、いわゆる記者さんがいらっしゃったということがありまして、内容がだだ漏れだったということがあったんですよ」と告白。

特に問題のある話をしていたわけではなく、悪い内容を書かれたこともなかったというが、この経験から、周囲に会話が聞こえてしまう可能性を意識するようになったそうだ。

「目の前にいる人だけに届く小さい声」を開発

それ以来、日常生活での声は「どんどんどんどん低くなって」いったという水卜アナ。最近では、「指向性のすごく高いしゃべり方ができるようになったんです」と、独特の発声法を身に付けたことを明かした。

具体的には、「目の前にいる人だけに届く小さい声が発せるようになりまして。周りには全く聞こえないけど、前にいる人だけに聞こえる小さい声というのを開発したんです」と説明。

そのため、普段の話し声は「誰だかわからない」と言われるほど、テレビ出演時とは異なっているそうで、「ここを磨いていきたいな」と意欲を示した。

一方、今回のポッドキャストでは、普段のテレビとは違う落ち着いたトーンで話すことを意識していたものの、思うようにはいかなかった模様。

以前、ラジオ番組に出演した際にも、話し方がアナウンサーらしく硬くなっていたことを指摘されたといい、今回は事前に練習して臨んだが、「やっぱりちょっと変に滑舌よくしゃべっちゃう部分がありますね」と反省。

「もうちょっとDJっぽくできると思ってた部分あったんですけど(笑)、それが全然できなかった」と、テレビとは異なる音声メディアでの話し方に苦戦した様子だった。