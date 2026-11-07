LAYRA、5人それぞれの歌声で歌唱するフル3DCG作品「あなたへ」MV公開

ソニー・ミュージックエンタテインメントのマネジメント＆レーベル「Echoes」に所属するバーチャルアーティストLAYRA（レイラ）が、10月14日（水）にリリースした「あなたへ」のミュージックビデオを11月7日（土）19時よりYouTubeにて公開することを発表した。

LAYRAは、アニメーション映画『竜とそばかすの姫』の仮想世界＜U＞でデビューしたアーティスト。10月10日から開催されているアニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」から生まれ、miwa、昆夏美、鈴木このみ、みきまりあ、ASCAの5名がレイラ役を務めている。

「あなたへ」の作詞・作曲・編曲を手がけたのは、18歳での世界ツアー抜擢からAdoやアニメ楽曲等のメガヒットを連発し、ワールドワイドかつバーチャルへ領域を広げ続ける音楽プロデューサー・TeddyLoid。湧き上がる人々の歓声を、すべての観客のため、そして誰のものでもない、自分の"歌いたい"という思いのために受け入れるというLAYRAの決意を描いた、アニマーシブライブの大団円を飾る壮大な1曲となっている。

「あなたへ」のミュージックビデオは、LAYRAを演じるmiwa・昆 夏美・鈴木このみ・みきまりあ・ASCAが、それぞれの歌声で「あなたへ」を歌い上げる、フル3Dのミュージックビデオとなっている。

なお、アニマーシブライブ『竜とそばかすの姫 - PROJECT LA - 』は、MoN Takanawa: The Museum of Narrativesにて11月15日（日）まで開催中。歌姫「ベル」の登場から5年後の＜U＞を舞台に、LAYRAとともに＜U＞史上最大の音楽フェスをつくり上げるスピンオフストーリーをバーチャルとリアルが融合する没入空間で体感できる。会期も残りわずか。MVで描かれたLAYRAの決意が物語の大団円でどう響くのか、ぜひ会場で目撃してみてはいかがだろう。

＜リリース情報＞

LAYRA

「あなたへ」

2026年10月14日（水）配信リリース

作詞・作曲・編曲・プロデュース：TeddyLoid

歌唱：miwa／昆 夏美／鈴木このみ／みきまりあ／ASCA

配信URL：https://orcd.co/layra_for-you

＜公演情報＞

アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA -」

2026年10月10日（土）〜11月15日（日）

MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000

原作：アニメーション映画『竜とそばかすの姫』（監督・脚本：細田守）

主催：MoN Takanawa: The Museum of Narratives／アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫」製作委員会

協力：スタジオ地図LLP

技術協力：SoVeC株式会社／ソニー株式会社

後援：J-WAVE 81.3FM

公式サイト：https://animmersive.jp/ryusoba/

チケット：https://l-tike.com/animmersive_ryusoba/