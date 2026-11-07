元プロ野球選手の高橋尚成氏(※「高」は「はしごだか」)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で公開された動画「【独占!!】松井監督のもと高橋由伸&清水の最強外野手トリオが集結!! 就任直後に尚成と交わした覚悟と本音とは!? 師匠 工藤ドラゴンズに見た野球の厳しさ」に出演。松井秀喜監督率いる巨人のコーチに就任した清水隆行氏、高橋由伸氏とのやり取りを明かした。

松井秀喜監督

高橋尚成氏が清水隆行氏、高橋由伸氏とのやり取りを明かす

松井監督率いる巨人の新体制について、高橋氏は「やっぱり松井さんがセンターで、由伸ヘッドがライトを、清水コーチがレフトだったんで、この3人でコーチ組むってすごいことだなって僕ら思うんですよね」と話し、「あの外野陣、僕は最強だと思ってたんで。今まで一緒にプレーした外野陣でね」と現役時代を回顧。その上で「本当にワクワクが止まらないですね。どういう野球をしてくれるのか」と目を輝かせた。

その後、清水氏と連絡を取ったかを尋ねられると、「しましたよ。もちろんね、由伸ヘッドと清水さんに、『入閣おめでとう』っていうのは(連絡を)入れましたし、返信は返ってきましたけど」と返答。清水氏からの返信については、「一言、清水さんは『戦いに行ってくるわ』っていう感じだったので」と明かし、「かなり腹が決まった感じの内容だったので、僕はちょっとうれしかったですね」と振り返った。

一方、由伸氏については、「由伸ヘッドはね、ご飯とかゴルフよく一緒に行ってたので、『行けなくなるのちょっと残念だな』なんて僕が冗談っぽく(連絡を)入れたら、『行けるよ』みたいな感じで返ってきたんで(笑)」と、やり取りを紹介。

さらに、「でも、その中でもね、かなりやり取りの中で、ジャイアンツを強くするっていうのが出てたので」と話し、「やっぱりこれは楽しみでしかないし、もう最強のタッグじゃないかなっていうぐらい僕は思ってるので。うれしいですね」と、新体制への期待を語っていた。