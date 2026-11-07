







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナ・リーグMVPの最終候補3人に入った一方、今季についてはシカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手の方が受賞にふさわしいとの見方が示された。大谷の故障による終盤の失速が評価を難しくしている。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が11月4日（日本時間5日）に言及した。



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MVP最終候補には大谷、クローアームストロング、ミルウォーキー・ブルワーズのブライス・トゥラング内野手が選出された。BBWAAの投票はポストシーズン前に完了しており、受賞者は12日（同13日）に発表される予定だ。



大谷は今季、打率.275、本塁打30、OPS.889を記録。投手としても85回2/3を投じて防御率1.79、奪三振95の成績を残したが、シーズン終盤は故障が影響し、本来のパフォーマンスを発揮できなかった。



一方でクローアームストロングは打率.280、本塁打45、打点107、盗塁41を記録。長打率.570は大谷の.512を上回り、長打力とスピードの両面で大きなインパクトを残した。



注目の集まるMVP争いについて、ウェブ氏は「大谷を応援しながら、クローアームストロングの功績を認めることはできる。今年、この賞にふさわしいのは彼だ。2027年には、万全の体調を取り戻した大谷が、この賞を奪還できることを願いたい」と言及した。



今季は開幕から二刀流としてフルシーズンを戦い抜くことを期待された大谷だったが、左膝の負傷をきっかけに複数箇所の故障を経験するシーズンとなった。来季こそは、二刀流として最後まで試合に出場し続けることを期待したい。











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