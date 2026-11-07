潮紗理菜「全部の曲が大好きです！」と絶賛！名誉伝説メジャーファーストフルアルバム『OK集』のタイトルに込めた思いとは？

グランジの遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月31日（土）の放送には、名誉伝説のこたにさん（Vo.）とけっさくさん（作詞作曲/Gt.）が登場！ 10月28日にCDリリースされたメジャーファーストフルアルバム『OK集』について伺いました。名誉伝説は、ボーカルのこたにさんと、作詞作曲、ギターを担当するけっさくさんによる2人組バンド。2023年5月に活動をスタートし、2025年6月から現在の2人体制となりました。遠山：本日のゲスト、お二方がいらっしゃっていますので、お1人ずつお声をいただいてよろしいでしょうか。こたに：名誉伝説のボーカル、こたにです。けっさく：作詞作曲、ギターのけっさくです。こたに・けっさく：よろしくお願いします。遠山：よろしくお願いします。紗理菜ちゃんも満面の笑み（笑）。潮：もううれしいです（笑）！ ここ最近は、この日を楽しみに頑張っていたところもあります。こたに・けっさく：ありがとうございます。遠山：今日はTシャツも着てね。潮：そうなんですよ（笑）。私が（名誉伝説のことが）好きだと言っていたら、ファンの方がプレゼントしてくださって。こたに：そのTシャツも喜んでいます（笑）。潮：名誉伝説は、10月28日にメジャーファーストフルアルバム『OK集』をリリースされました！遠山：おめでとうございます！こたに・けっさく：ありがとうございます！遠山：メジャーファーストフルアルバムということですが、こたにさんはいかがですか？こたに：先日、タワーレコードで店頭に並んでいるのを見て、やっと実感したというか、「あ……本当に世に出ているんだ」と思って（笑）。めちゃめちゃうれしかったです。遠山：やっぱり、うれしいものですか？こたに：うれしいですね。『OK集』は本当に時間をかけて作ってきたので、「やっと聴いてもらえるんだ」っていう気持ちで。あと、Xとかでも皆さんが「この曲が好きだ」とかコメントをたくさんくれて、それを見ながらニヤニヤしています（笑）。遠山：この『OK集』というタイトルも、めちゃくちゃいいなと思って。「NG集」が一般的かなと思うんですけど、みんなが知っている言葉を、ちょっと違う角度から捉えて表現しているようで、引きもあって「いいな」と思いました。けっさく：ありがとうございます。遠山：このタイトルは、どのあたりで思いつきましたか？けっさく：名誉伝説の初期から作ってきた曲には、誰にも言えず、自分自身にNGを出してきた感情が共通しているというか。本音だったり、願いだったり、弱さみたいなものを自分で肯定して、採用してあげた楽曲を集めたアルバムになっています。遠山：今回、紗理菜ちゃんのメモが「いつも何倍ある!?」っていうくらい付箋もいっぱい貼ってあって、とんでもない量になってるじゃん（笑）。潮：もう好きすぎて（笑）。遠山：このアルバムはどうですか？潮：名誉伝説さんの大好きなところがギュッと詰まっていて。私は勝手ながら、それぞれの楽曲にテーマみたいなのを感じて、「自分だったらこう考えるな」と自分を重ねながら聴けるなと思っていて……全部の曲が大好きです！こたに・けっさく：うれしい～。潮：1曲ずつ語りたいぐらいだけど、時間がない。遠山：そのメモは、もうコピーして2人にお渡ししましょう。けっさく：ハハハ（笑）。こたに：ほしい！ めちゃくちゃ読みたいです。次回11月7日（土）の放送はBase Ball Bearの小出祐介さん(Vo./Gt.)、関根史織さん(Ba./Cho.)、堀之内大介さん(Dr./Cho.)をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ