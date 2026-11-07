RFEF（スペインサッカー連盟）は6日、11月の国際親善試合2試合を戦うU－21スペイン代表のメンバー24名を発表した。

U－21スペイン代表は昨年9月から今年10月まで行われたU－21欧州選手権予選で、グループステージを9勝1分けと無敗で駆け抜け、同大会の出場権を掴み取った。アルバニアとセルビアで共催されるU－21欧州選手権は、来年6月から7月にかけて開催予定だ。

U－21欧州選手権に向けて準備を進めるU－21スペイン代表は11月に2つの国際親善試合を戦う。13日に大岩剛監督が率いるU－21日本代表と、17日にU－21欧州選手権の共催国である同アルバニア代表と対戦する。

U－21スペイン代表を率いるダビド・ゴルド監督は、11月の2試合に向けて24名を招集。10月に行われたUEFAネーションズリーグでA代表デビューを飾ったDFイバン・フレスネダ（スポルティング／ポルトガル）を筆頭に、DFクリスティアン・モスケラ（アーセナル／イングランド）、MFマルク・ベルナル（バルセロナ）、MFチェマ・アンドレス（ブライトン／イングランド）、FWカルロス・エスピ（レアル・マドリード）、FWゴンサロ・ガルシア（フルアム／イングランド）ら、欧州のトップリーグで活躍する面々も数多く名を連ねた。

U－21スペイン代表のメンバー24名は下記の通り。

◆■U－21スペイン代表

▼GK

サルビ・エスキベル（アトレティコ・マドリード）

ブルーノ・イリバルネ（ブルゴス）

マヌ・ゴンサレス（ベティス）

▼DF

イバン・フレスネダ（スポルティング／ポルトガル）

ラフィタ・ガリード（マラガ）

アンヘル・オルティス（ベティス）

クリスティアン・モスケラ（アーセナル／イングランド）

フアンマ・ヘルツォーク（ラス・パルマス）

ジョン・マルティン（レアル・ソシエダ）

ヤレク・ガシオロフスキ（PSV／オランダ）

アレックス・バジェ（コモ／イタリア）

ダビド・メラ（デポルティーボ）

▼MF

チェマ・アンドレス（ブライトン／イングランド）

マルク・ベルナル（バルセロナ）

ロドリゴ・メンドーサ（アトレティコ・マドリード）

ペイオ・カナレス（アスレティック・ビルバオ）

チアゴ・ピタルチ（レアル・マドリード）

フェル・ロペス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

▼FW

パブロ・ガルシア（ラシン・サンタンデール）

ダニ・ロドリゲス（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

ハビ・エルナンデス（エスパニョール）

イケル・ブラボ（ワトフォード／イングランド）

カルロス・エスピ（レアル・マドリード）

ゴンサロ・ガルシア（フルアム／イングランド）