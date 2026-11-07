「クーデターできませんかね」――。夜遅く、一人で食事をしていたテレビプロデューサーの佐久間宣行氏は、近くのテーブルから聞こえてきた思いがけない言葉に耳を疑った。後輩をかばって怒りをあらわにする先輩社員たち。その姿に好感を抱いていたものの、会話は予想もしない方向へと進んでいったという。4日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、偶然耳にした一部始終を振り返った。

佐久間宣行氏

定食屋で上司への不満を爆発させる会社員たち

佐久間氏が訪れたのは、カウンター席とテーブル席がある、比較的小さな飲食店。居酒屋と定食屋の中間のような店で、食事を逃したときなどに一人で利用しているという。その日も22時過ぎに店を訪れ、いつものカウンター席でビールや食事を注文した。すると、近くのテーブル席にいたスーツ姿の男性3人の会話が耳に入ってきた。

年齢は佐久間氏と同じくらいの50代前後、40代半ば、30代ほどに見えたという3人。かなり酒が進んでいる様子で、40代半ばの男性が「あのクソ野郎、絶対許さねえぞ!」「現場なめてる」と怒りをあらわにしていた。

佐久間氏が聞き取った話によると、3人は同じ会社の関係者らしく、出向してきたのか、あるいはヘッドハンティングされてきたのか、非常に仕事ができるらしい社員から厳しいダメ出しを受けたようだった。

佐久間氏は、その社員について、MBAを取得しているような優秀な人物なのではないかと推測。従来の仕事の進め方や現場のあり方について厳しく指摘されたことに、男性たちは不満を募らせているようだった。

特に怒っていたのは40代半ばの男性で、相手の実名まで出しながら激怒。一方、最年長の男性は「まあまあまあ」となだめ、最年少の男性は黙って話を聞いていたという。その様子に佐久間氏は、「これサラリーマンだなあ」と、会社員ならではの光景を感じたという。

自身もテレビ東京時代、番組制作について厳しい言葉をかけられ、先輩たちと居酒屋で怒りを爆発させた経験があった佐久間氏。「だから最初はまあまあわかるけど、この店が会社の近くじゃないといいねみたいに思ってたのよ」と、男性たちの気持ちに共感しながら話を聞いていたことを明かした。

ただ、そこは個室ではなく、ほかの客にも会話が聞こえる飲食店。実名まで出して怒っていることには、少し心配にもなったという。

怒りの理由を知り、佐久間宣行氏の印象が一変

ところが、会話を聞き続けるうちに、佐久間氏は意外な事実に気づいた。

「どうやら一番ひどいこと言われたのは、その最年少らしいのよ」

厳しいダメ出しを受けたのは、黙って話を聞いていた30代の男性だったという。つまり、40代半ばの男性は、自分が注意されたことに腹を立てていたのではなく、後輩が厳しい言葉をかけられたことに怒っていたのだ。

「ちょっと話が変わってきて。あ、なるほどなるほど」

事情を理解した佐久間氏は、それまでの印象が大きく変わる。

「上2人がブチ切れてる飲み会なんだってわかったら、超かわいくなったわけ」

最年少の男性は、相手に直接文句を言いにくい立場。そんな後輩に代わって先輩たちが怒りをあらわにし、励ましているのだと気づいたという。

佐久間氏は「まあ悪い上司じゃない」と、2人の先輩社員を好意的に受け止めるようになった。しかし、40代半ばの男性の怒りはなかなか収まらない。

「こいつがかわいそうです」

そう訴え続ける男性を、最年長の先輩がなだめる。それでも怒りは収まらず、今度は最年長の男性に「悔しくないっすか? 先輩」と問いかけるほどだった。その光景を見ていた佐久間氏は、最年少の男性が先輩たちに感謝を伝え、そろそろ会話を締めくくった方がいいのではないかと考えていた。

後輩のために怒ってくれる先輩たち。そんな温かい関係性に気づいた矢先、事態は思わぬ方向へと進み始める。

最年少の男性が突然つぶやいた一言

佐久間氏が食事を続けていると、それまで黙っていた最年少の男性が、ようやく口を開いた。佐久間氏は、先輩たちへの感謝を伝え、怒りを収めるのだろうと思っていたという。ところが、男性から飛び出したのは、まったく予想していなかった提案だった。

「クーデターできませんかね」

さらに、厳しいダメ出しをした社員について「あいつ、飛ばせませんかね?」とまで言い出したという。これには佐久間氏も驚きを隠せなかった。

「個室じゃねんだぞと(笑)。ここで企てるクーデター」

一般客も利用している定食屋のテーブル席で、突然始まった“クーデター会議”。佐久間氏は、周囲にも会話が聞こえる場所で大胆な計画を話し始めたことに驚き、「テーブル席で企てるクーデター、初めて見た(笑)」と振り返った。

最年少の男性は、先輩たちの話を聞いているうちに、自分も許せなくなってきたと説明。厳しいダメ出しは、自分たちのチームそのものを否定するものだったと訴えた。しかし、佐久間氏には、2人の先輩たちが本気でクーデターを起こすつもりだったとは思えなかった。

もともとは、傷ついた後輩を励まし、気持ちを切り替えるための飲み会だったはず。それが、後輩自身の提案によって、具体的な計画を立てるような話に変わってしまったのだ。佐久間氏は、戸惑っているように見える先輩たちの心境を想像しながら、事態の行方を見守っていた。

仲間を集め始める後輩、先輩たちは必死に…

最年少の男性は、さらに別の社員を呼ぼうと提案した。40代半ばの先輩と同じチームにいると思われる人物の名前を挙げ、LINEで連絡を取ろうとしたという。しかし、佐久間氏は、その行動に強い危機感を覚えた。

酔った勢いでクーデターを持ちかけるようなメッセージを送れば、文面が残ってしまう。スクリーンショットを撮られ、別の人に転送される可能性もあるからだ。すると、最年長の男性が「俺が電話する」と申し出て、スマートフォンを持って店の外へ出ていった。

佐久間氏は、後輩を落ち着かせるために、あえて電話をかけるふりをしているのではないかと推測。「よかった」と胸をなで下ろしたという。ところが、最年長の男性がいなくなると、40代半ばの男性が再び口を開いた。

「俺はクーデターありだと思う」

佐久間氏は、最年長の先輩が止めてくれることを見越して、後輩の前で強気な姿勢を見せているのではないかと考えた。さらに、最年少の男性は、別の部署にいる優秀そうな社員にも声をかけようとする。

その人物について「あの人しか対抗できない」と話し始めると、今度は40代半ばの男性が連絡を止めようとした。佐久間氏は、具体的な計画が何も決まっていないまま、次々に仲間を呼ぼうとする3人のやり取りに、ますます困惑していた。

誰も集まらない“クーデター”に佐久間宣行氏「絶対無理」

やがて最年少の男性は、同期の社員たちにもLINEで連絡を取り始めた。しかし、時刻はすでに22時半ごろ。突然の誘いに応じられる人はなかなか見つからず、「来られない」という返事が続いた。

その様子を聞いていた佐久間氏は、「そんなに人気ない3人組のクーデターは無理だよ」と思ってしまう。さらに「3人のクーデターは絶対無理」と、仲間が集まらない状況を面白がっていた。ところが、ちょうどそのころ、佐久間氏自身にも思いがけない出来事が起きていた。

翌日に食事をする約束をしていた後輩ディレクターから、インフルエンザにかかってしまい、行けなくなったという連絡が届いたのだ。

後輩が希望していた店を予約していたため、佐久間氏は急きょ代わりの同行者を探すことに。普段から食事に行く知人たちにLINEを送ったものの、急な誘いだったこともあり、全員から断られてしまったという。

一方、近くのテーブルでも、仲間集めに失敗した会社員たちが落胆していた。まったく違う目的で人を集めようとしていた両者が、奇しくも同じ状況に陥っていたのだ。佐久間氏は「この店にいるやつ、誰も人気ねぇな」と、思わぬ共通点に苦笑したという。

その後、最年長の男性が、問題の社員とは翌日自分から話をすると提案。クーデターではなく、まずは交渉するという方向で話がまとまり始めた。

後輩を守ろうとする先輩たちの姿に感心していたはずが、いつの間にかクーデターの行方を見守ることになり、最後には自分まで仲間集めに苦戦することになった佐久間氏。何げなく立ち寄った定食屋で起きた、あまりにも奇妙な一夜を、驚きと笑いを交えながら振り返っていた。