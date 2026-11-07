中条比紗也氏の人気漫画『花ざかりの君たちへ』が、原作連載30周年を記念して新たにドラマ化され、12月5日から日本テレビ(毎週土曜14:30～)で放送されることが決定した。河村花、THE RAMPAGEの長谷川慎と藤原樹がトリプル主演を務め、さらにドラマのメインキャストが出演する舞台版も2027年2～3月に上演される。

河村花が芦屋瑞稀役、THE RAMPAGEの長谷川慎＆藤原樹が共演

『花ざかりの君たちへ』は、シリーズ累計1,700万部を突破した中条比紗也さんによる人気漫画。憧れの走り高跳び選手に会うため、性別を偽って男子校・桜咲学園に転入した少女・芦屋瑞稀を中心に、恋と友情が織りなす青春を描く。

2007年、2011年にフジテレビでドラマ化された同作が、連載開始30周年を迎える2026年、新たなキャストで映像化される。

主人公の芦屋瑞稀を演じるのは河村花。瑞稀が憧れる走り高跳び選手・佐野泉役を長谷川慎、瑞稀への思いに葛藤する同級生・中津秀一役を藤原樹が務める。

長谷川と藤原は、ともにTHE RAMPAGEのメンバーとして活動。今作では、瑞稀に特別な思いを抱き、互いを意識していく同級生同士を演じる。

また、桜咲学園のクラスメイトには、野江伸二役で伊藤圭吾(龍宮城)、関目京悟役で冨田侑暉(龍宮城)、萱島大樹役で高岡ミロ(Lienel)、中央千里役で森田璃空(Lienel)が出演。

全寮制の桜咲学園を仕切る寮長役には、天王寺恵役で元之介、難波南役で小林大悟(TAGRIGHT)、姫島正夫役で西山智樹(TAGRIGHT)が決定した。

さらに、空手部の副主将・九条威月役を櫻井佑樹(劇団 EXILE)、佐野のライバルとなる走り高跳び選手・神楽坂真言役を高橋大翔が演じる。今回、メインキャスト12人のソロビジュアルも公開された。

長谷川慎「まさか自分が“佐野泉”として」初の走り高跳びに挑戦

瑞稀役の河村は、出演決定を受けて「原作漫画やドラマやアニメで、沢山の人の心を動かしてきた『花ざかりの君たちへ』が再び形になると聞いた時は、衝撃と共に芦屋瑞稀は私が演じたいという強い想いを抱きました」とコメント。

撮影についても、男子校に潜入する役柄に緊張しながら初日を迎えたものの、スタッフや共演者の情熱を感じているといい、「どうかみなさんの青春のような作品になりますように」と願いを込めた。

長谷川は、過去の実写ドラマも視聴していたことを明かし、「まさか自分が“佐野泉”として、この作品の世界で生きることができるとは思ってもいませんでした」と感慨深げ。

さらに「今回、ハイジャンにも初めて挑戦していて、役と向き合いながら新しいことに取り組めることにもやりがいを感じています」と、新たな挑戦への思いを語った。

藤原も、以前から好きだった作品への参加を喜び、中津について「明るく真っ直ぐで、周りを自然と笑顔にするムードメーカー的な存在」と紹介。「瑞稀への思いとともに変化していく心境や、泉との関係性にも注目していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

ドラマキャストが舞台でも同じ役に 大阪・愛知・東京で上演

今回の30周年記念プロジェクトでは、ドラマだけでなく、メインキャストが同じキャラクターを演じる舞台版の上演も決定した。

舞台『花ざかりの君たちへ』は、2027年2月13～15日に大阪・サンケイホールブリーゼ、2月18～19日に愛知・東海市芸術劇場、3月13～22日に東京・東京建物 Brillia HALLで上演される。

河村、長谷川、藤原らがドラマから続投するほか、一部の役では公演地によって出演者が異なる。

野江伸二役は東京公演で伊藤圭吾、大阪・愛知公演で持田悠生、関目京悟役は東京公演で冨田侑暉、大阪・愛知公演で高橋怜也が担当。

難波南役は愛知・東京公演で小林大悟、大阪公演で鈴木秀脩、姫島正夫役は愛知・東京公演で西山智樹、大阪公演でVMAが演じる。さらに、生徒たちを見守る校医・梅田北斗役で高崎翔太も出演する。

舞台では日替わりコーナーや映像演出など、劇場ならではの手法で原作の世界観を表現。ドラマとリンクする場面も見どころとなる。

チケットは一般席11,000円(税込)で、キャスト先行抽選は11月7日10時から23日23時59分まで受け付ける。

原作チーム「生前、作品と読者の皆様を誰よりも愛していた中条も…」

今回のドラマ化・舞台化決定について、原作チームからもコメントが到着。

「『花ざかりの君たちへ』の新たなドラマ化、そして初の舞台化が決定し、原作者・中条比紗也に代わりまして心より御礼申し上げます」と感謝を伝え、「生前、作品と読者の皆様を誰よりも愛していた中条も、この素晴らしい展開を空の上でとてもワクワクしながら見守っていることと思います」と思いを寄せた。

また、ドラマの脚本を手がける古賀文恵氏は「ハナキミと言えば、平成を代表する学園ラブコメ。原作の魅力は残しつつ、どう令和版にアップデートするかが、大きなテーマでした」と説明。

監督の柴田啓佑氏は、登場人物たちが出会いや恋を通じて変化していく姿を描くとし、「新しい『花ざかりの君たちへ』を、ぜひ楽しみにしていてください」と期待を込めた。

ドラマは全8話で、12月5日から毎週土曜14時30分に日本テレビで放送。放送後の15時からTVerとHuluで見逃し配信されるほか、Huluでは地上波未公開シーンを含むディレクターズカット版が独占配信される。

【編集部MEMO】

河村花

2001年10月28日生まれ、愛知県出身。2018年から俳優活動を開始。主な出演作にドラマ『女神の教室～リーガル青春白書～』『痛ぶる恋の、ようなもの』『Believe-君にかける橋-』『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』、映画『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』『かくかくしかじか』『この夏の星を見る』など。

(C)ドラマ「花ざかりの君たちへ」製作委員会